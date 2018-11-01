Geçmişin asaleti ile günümüz teknolojisini buluşturan bu muhteşem proje, otomobil severlerin dikkatini üzerine çekiyor.

Futuristik tasarımları ile her geçen gün sayıları artan elektrikli otomobil dünyasının yeni üyesine merhaba deyin. Proje kapsamında 1949 model bir Mercury Coupe'yi revize eden ekip, aynı zamanda onu elektrikli bir otomobile de çevirmeyi başarmış. Yapılan teknik değişiklerin yanında görsel işçilikte kendisine hayran bırakır nitelikte.

Eski görünümünü korumak için uygulanan pas detayları ilk göze çarpan görsel işçiliklerin arasında bulunuyor. Üzerindeki her bir krom parçanın da orijinal olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Teknik olarak ise model bir Tesla ünitesi kullanılıyor. Bu ünite 85 kWh güç üretirken tek şarj ile 321 kilometre gidebiliyor. Bataryasını tamamen şarj etmek ise 90 dakika sürüyor. Yapılan yeniliklerden bir diğeri ise süspansiyon sisteminde olmuş. Aracın ön ve arka süspansiyon sistemi tamamen değiştirilerek bağımsız bir hale getirilmiş.

Mercury Coupe şimdilik sadece Las Vegas'da bir fuarda gösterimde tutuluyor. Görmek isteyenler için en ucuz uçak bileti 4500 TL, bilginiz olsun.