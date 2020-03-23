Tesla Gigafactory Berlin Fabrikası İçin Çalışmalar Sürüyor

Tesla'nın Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Gigafactory fabrikasının inşaat alanı havadan görüntülendi. Koronavirüs salgını gölgesinde devam eden çalışmalar kapsamında zemin düzleştirme işlemleri yapıldı.

Tesla, tüm dünyayı etkisi altına alan, binlerce ölüme yol açan ve bunun sonucunda birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına rağmen Almanya’nın başkenti Berlin’de Gigafactory’nin inşaat çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İnşaat sahasından drone ile çekilen bir video, alanda yürütülen çalışmaların ilk aşamasını gösteriyor. Videodan fabrikanın oldukça büyük bir alan üzerine inşa edileceği anlaşılıyor.

Gigafactory'de çalışmalar devam ediyor:

Bu ayın başlarında Tesla, Gigafactory Berlin'de çalışan ABD çalışanlarını koronavirüs endişeleri nedeniyle geri çağırmıştı. Alman medyası, salgından dolayı Tesla’nın Avrupa'daki ilk büyük ölçekli fabrikası olacak tesisin inşaatının zaman çizelgesinin etkilenebileceğini bildirdi. Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD merkezli otomobil üreticisi firma, bu ay ilk binanın yapımına başlamayı ve 21 Temmuz'a kadar üretime hazır olmayı planlıyordu.

Bir YouTube kullanıcısının paylaştığı görüntülere göre 'GVZ Berlin-Ost Freienbrink' isimli bölgenin yanındaki 300 hektarlık bir arazi üzerinde yer alan proje sahasında çalışmalar sürüyor. Görüntülere yansıyan ilk aşama çalışmalarında, Tesla fabrikasının inşa edileceği alanda zemin düzleştirme çalışmalarının yapıldığı görülüyor. Geçtiğimiz yıl Gigafactory’nin planları sızdırılmış ve planlanan fabrikanın her bir bölümü hakkında ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Planı ve görseldeki numaralı bölgeleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

"1. Akü üretimi, 2. Koltuk imalatı, 3. Son montaj, 4. Boya atölyesi, 5. Merkezi tedarik binası, 6. Yüksek bölmeli depo, 7. Atık su arıtma, 8. Gövde inşası, 9. Plastik üretimi, baskı atölyesi ve dökümhane, 10. Yeni demiryolu istasyonu, 11. Test pisti, 12. Teslimat ve toplama, 13. Çalışma alanı otoparkı."

ABD’li girişimci Musk, Tesla'nın Almanya'daki Gigafactory fabrikasında akü, güç aktarma organları ve otomobil üretileceğini söyledi. Fabrikanın ilk aşamada Model Y üretimine odaklanması bekleniyor. Bina inşaatına bu ay başlanması planlanıyordu ve Musk’ın temel atma törenine katılması bekleniyordu ancak koronavirüsün salgınının etkisiyle durumun hâlâ böyle olup olmadığı net değil.