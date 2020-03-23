Tesla Semi Kamyon, Kış Testinden Dönerken Görüntülendi

Tesla Semi elektrikli kamyon prototipi, seri üretime alınmadan önce Alaska'da bir dizi kış testinden geçti. Testten dönen kamyon, bir araç üzerinde görüntülendi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, piyasaya sürmeye hazırlandığı elektrikli kamyonu Semi için çalışmalarını sürdürüyor. 2020'nin ikinci yarısında sınırlı bir şekilde olsa da üretim bandına alınacağı bildirilen model, test sürüşünden dönerken görüntülendi. Ocak ayında Tesla; Semi için test programı, iyileştirmeler ve zaman çizelgesi hakkında bir duyuru yayınlamıştı.

Tesla Semi için açıklanan ilk çıkış tarihi 2019’un sonlarıydı. Söz konusu e-postada tamamen elektrikli kamyonun sınırlı üretimine 2020'nin ikinci yarısında başlanacağı belirtildi. E-postada ayrıca aracın kış test programına yakında başlamasının planlandığı kaydedildi ve şu ifadeler kullanıldı: “Kısa vadede kamyonların soğuk havalarda ve düşük çekiş koşullarında performansını doğrulamak için birkaç hafta boyunca kış testleri yapılacak.”

Tesla Semi, kış testinden döndü:

Bundan bir ay sonra Tesla Semi prototipinin muhtemelen Alaska’daki kış testine gittiğini düşündürten bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Şimdiyse Semi’nin Alaska’dan geri dönerken çekilmiş fotoğrafı Reddit’te paylaşıldı. Her yeri tozla kaplı elektrikli kamyonu taşıyan aracın Alaska plakalı olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla kamyonun Alaska’da kış testinden geçtiği yönündeki iddialar güçleniyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, Semi'nin Model 3’e güç veren motorlara dayanan dörtlü bir motor ünitesiyle donatılacağını açıklamıştı. 800 kilometreden daha fazla menzile sahip olması beklenen elektrikli kamyon, sadece 40 dakikalık bir şarjla 650 kilometreden fazla yol gidebilecek.

Tesla Semi’nin her ne kadar 2020’nin ikinci yarısında üretim bandına gireceği konuşulsa da ABD merkezli şirketin, tarih yaklaştıkça üretimle ilgili diğer bilgileri açıklaması bekleniyor. Elektrikli kamyonun nerede üretileceğine dair bir bilgi henüz yok ancak Tesla, Nevada yakınlarındaki lityum iyon pil ve elektrikli araç montaj fabrikası olan Gigafactory’de bu üretimi gerçekleştirebilir.