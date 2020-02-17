Geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla’nın çalışanlarına dağıttığı bir kılavuz ortaya çıktı. “Anti Kılavuz” ismi verilen çalışan kılavuzunda yer alan ifadeler, alışılmış çalışan kılavuzlarından çok farklı görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Business Insider internet sitesi Tesla’nın çalışan kılavuzu olduğu iddia edilen 4 sayfalık bir belgeyi yayınlandı. “Anti Kılavuz” başlığı taşıyan belge, Tesla çalışanlarına şirket içi politikaları anlatıyor. Ancak metnin içeriği alışılmış çalışan kılavuzlarından çok farklı.

Tesla’nın çalışan kılavuzu, “Biz Tesla’yız. Dünyayı değiştiriyoruz. Her şeyi yeniden düşünmeye hazırız” cümleleri ile başlıyor. Anti kılavuz, “Biz farklıyız ve farklı olmayı seviyoruz. Farklı olmak, başka hiç kimsenin yapmadığı şey yapmamıza, başkalarının bize söylediklerini yapmamamızı sağlıyor“ şeklinde devam ediyor.

Anti kılavuz olarak isimlendirilen kitapçığın ana teması, Tesla çalışanlarının, şirketin başarısını artırmak için aktif olarak sürece katılmalarının beklendiği üzerine. Tesla, metinde şirket çalışanlarının kendi departmanlarının dışındaki departmanlara da soru sorabilmesini, kaygılarını ve fikirlerini sesli olarak dile getirmesini istediğini metinde açıkça dile getiriyor. Hatta Elon Musk’a dahi e-posta gönderilmesi şirketin bu politikasının içinde yer alıyor.

Şirket, çalışanlarının nasıl olması gerektiği sınırlarını da metinde çiziyor. Anti kılavuzda, “Kendimizi doğru şeyleri yapmaya çalışan insanlarla çevrelemek ve hiç kimse bakmıyorken bile dürüst davranmak istiyoruz. Bu sen değilsen, başka bir yerde daha başarılı olacaksın. Sert bir şey söylemek istemiyoruz; ama bu gerçek” şeklinde çalışanların nasıl olması gerektiği özetleniyor.

Tesla, çalışanlarından güven konusunda ciddi bir yaklaşım bekliyor gibi görünüyor. Anti kılavuz metninin güvenle ilgi olan kısımlarında “Biz, hayal kırıklığına uğratan birkaç kişi yüzünden yaklaşımızı değiştirmeyeceğiz. Bunun yerine onların gitmesine izin veriyoruz.” ,”Eğer güvenilir olmazsan ayrılmanız istenecek (ve bu bir seçenek olmayabilir)” ifadeleri yer alıyor.

Anti kılavuzda “Aptalca Şeyler” ve “Eğlence” gibi kısımlarda yer alıyor. Aptalca Şeyler bölümünde “Yapacak çok önemli şeylerimiz olduğunda aptalca şeylerle uğraşmak için zaman harcamayız.” deniyor. Eğlence, bölümünde ise çalışanların, çalışma saatler içerisinde eğlenmeleri isteniyor. Tesla, “Eğlenmiyorsanız, mutsuz olursunuz. Bunu istemiyoruz” şeklinde çalışanların eğlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Anti kılavuz başlığını taşıyan metin ortaya çıktıktan sonra Tesla’dan bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda sendikaya üye olmak isteyen çalışanlarının açtığı baskı davasının ardından Tesla'nın bu belgeyi daha duyarlı şekilde uyguladığını düşünmek istiyoruz. Tesla'nın sızdırılan çalışan “Anti kılavuzu”'na buradan ulaşabilirsiniz.