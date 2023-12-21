Bir TikTok kullanıcısının otobanda yolculuk ederken çektiği görüntüler viral oldu. Bu görüntülerde bir Tesla Model Y, arkasında tır dorsesiyle yolculuk ederken görülüyor.

Tesla'nın en övündüğü şeylerden biri araçlarının yük taşıma ve yük çekme kapasitesi. Bazen başka kamyonlarla kapışan ya da arkasında başka bir araba bağlıyken spor otomobillere meydan okuyan, kalkış testlerinde şov yapan Tesla modelleri görmüştük. Viral olan yeni bir videoda ise bir Tesla Model Y'yi tır dorsesiyle otobanda yolculuk ederken görüyoruz.

Kendini tır zanneden Tesla Model Y gerçek değil, sana zarar veremez. O sırada kendini tır zanneden Tesla Model Y:

Bu videoda yer alan dorsenin tam ağırlığını bilebilmek mümkün değil ancak tekerleklerini sayarsak, hangi standartta üretilmiş olduğunu anlayabiliriz. Saydığımız 6 tekerleğe bakarsak bu dorsenin boş ağırlığının da 6500 ilâ 8500 kilogram arasında olması gerektiğini görüyoruz. Dorsenin içinin dolu olup olmadığı ise bu videodan görülmüyor.

Normal şartlar altında Tesla Model X, 2270 kilograma kadar romörk çekebiliyor. Onu 1800 kilogram ile Audi E-tran ve Mercedes EQC takip ediyor. Polestar 2'nin çekme sınırı ise 1500 kilogram. Bu rakamlar frenli römorklar için geçerli olan üst limitler, frensiz versiyonlarda bu sınırlar oldukça düşüyor.

Aslında yüksek çekme kapasitesine sahip olan başka modeller de bulunuyor ancak Model Y ile pek aynı kategoride olduklarını söylemek kolay değil. Daha farklı segmentteki modellerden BMW i7, tam 2000 kilogram çekme kapasitesine sahip. BMW iX ise oldukça ağır içten yanmalı motora sahip modellere meydan okurcasına 2500 kilograma kadar yük çekebiliyor.

Videodaki Tesla Model Y'nin çektiği dorse ise standart üretim ise bu kapasitelerin çok daha üstünde bir çekiş gücü gerektiriyor. Tesla Model Y'nin de özelliklerine baktığımızda çekiş kapasitesinin 1588 kilogram olduğu yazıyor.