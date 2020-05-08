Konuk olduğu Joe Rogan Podcast'te Tesla Roadster'ın geleceği hakkında konuşan Elon Musk, dünyanın en hızlı otomobili için henüz erken olduğunu, şirketin öncelikleri arasında Cybertruck gibi daha yüksek hacimli arabalar bulunduğunu söyledi.

Yalnızca 1,96 saniyede 0’dan 100 km/sa hıza ulaşmayı vadeden Tesla Roadster, ilk olarak 2017 yılında duyurulmuştu. Aradan geçen yıllara rağmen bir türlü seri üretime alınmayan otomobil, Elon Musk’ın Joe Rogan Podcast’te yaptığı açıklamalara bakılacak olursa bir süre daha piyasaya sürülmeyecek ve bekleyenlerini hayal kırıklığına uğratacak.

Şirketin şu anki önceliklerinin daha yüksek hacimli arabalar olduğunu söyleyen ünlü iş insanı, Roadster içinse henüz erken olduğunu ima eden ifadeler kullanarak otomobilin geleceği hakkında bazı sinyaller verdi. İlk etapta 2020 yılında satışlarına başlanması planlanan otomobil, Musk’ın bu açıklamalarının ardından Tesla için ikinci hatta üçüncü plana itilmiş oldu.

Tesla Roadster neler vadediyor?

Şirket tarafından en hızlı ivmelenmeye sahip olan otomobil olduğu iddia edilen Tesla Roadster, yine şirket açıklamalarına göre temel modellerinde 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 2,1 saniyede ulaşabiliyor. Üstelik bu sayı, daha güçlü modellerde 1,96 saniyeye kadar düşerek daha önce yaşanmamış bir deneyimi sürücülere vadediyor.

Tüm bunları 200 kWh’lik bir batarya yardımıyla yapabilen araç, aynı zamanda tam dolu bir şarjla 1.000 kilometreye yakın yol deneyimini ve 400 km/sa maksimum hızı da müşterilerine sunuyor. Bu noktada şirketin sözünü verdiği tüm bu özelliklere bakınca aracın piyasaya sürülme tarihinin ertelenmesinin kulağa pek de şaşırtıcı gelmediği, hatta beklenen bir hamle olduğunu söyleyebiliriz.

Fiyat konusunda gelince dünyanın en hızlılarından biri olmasına rağmen oldukça rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürüleceği açıklanan araç için Musk, 2017 yılındaki tanıtım etkinliği sırasında 250 bin dolar gibi bir fiyat biçmişti. Nispeten yüksek fiyatına rağmen birçok otomobil tutkunun ilgisini çekmeyi başaran otomobil, şu anki bilgilere göre 2022 yılından önce yollara çıkmayacak.