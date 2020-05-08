Tüm zamanların en ikonik arabalarından biri olan 1965 model Ford Mustang, bugün bile üretilen modellerde etkisini hissettiriyor. Öte yandan bu otomobil bildiğimiz hâlinden çok daha farklı olabilirmiş. Gelin 1965 Ford Mustang'in yayınlanan fotoğraflarına yakından bakalım.

Otomobil tarihinde pek çok ikonik model var. Bu modeller arasında yer alan 1965 Ford Mustang, 'pony car' olarak adlandırılan otomobillerin de atası olmuş ve büyük başarı yakalamıştı. Otomobilin zaman içerisindeki bütün versiyonlarında da ilk tasarımın izlerini görmek mümkündü.

Ford’un arşiv bölümünün başında bulunan Ted Ryan, yakın zamanda orijinal Mustang tasarımlarına ait görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. 1962’de yapılan ilk tasarımlara baktığımızda çok daha farklı bir otomobil görüyoruz.

Mustang 1962’de çok daha farklıymış:

Ryan tarafından da belirtildiği üzere bu fotoğraflar 19 Ağustos 1962’de çekildi. O dönemde Ford, Falcon’dan ilham alıp gençlere yönelik bir otomobil tasarlamayı amaçlıyordu. Bu aracın son hâlini de 1964/1965’te gördük. Kısa sürede bir tasarım yapması gereken firmalar farklı otomobiller üretiyordu.

Ford’a gelen tasarımlardan beş tanesi Advanced Studio imzasını taşıyordu. Firmanın elinde hâlihazırda sunabileceği farklı tasarımlar bulunuyordu. Lincoln-Mercury’den iki, Ford’dan ise iki versiyonu olan tek bir tasarım geliyordu.

Advanced Studio’nun radikal bir tasarımı bulunuyordu ve bu tasarımın Mustang I ile ilişkili olduğu da göze çarpıyor. Diğer tasarımlarınsa görece daha standart oldukları görülüyor. Bunlardan bazıları Falcon’u andırırken bazıları da Thunderbird izleri taşıyordu.

Lincoln-Mercury ise tasarım anlamında cesur davranmıştı. Bu modellerden biri, kuyruğun uzatıldığı ve basıklaştırıldığı bir tasarıma sahipti. Diğer tasarımsa daha aşağıda kuyruklara sahipti ve düşük profille karşımıza çıkıyordu.

Ford başka bir tasarım seçebilirdi:

Diğer Mustang tasarımlarına baktığımızda Ford’un pek çok seçeneği olduğunu görüyoruz. Açıkçası firma, diğer tasarımlardan birini seçmiş olsaydı bile bu karar yadırganmazdı. Yine de otomobilin başarısını ele aldığımızda, Amerikalı devin oldukça doğru karar verdiği görülüyor.

Kullanılmayan Ford Mustang tasarımları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Seçme kararı size bırakılmış olsaydı hangisini seçerdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.