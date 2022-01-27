2019 yılında büyük bir heyecan ile tanıtılan Tesla Cybertruck, ne yazık ki 3. kez ertelendi. Tesla'nın yeni aracını merakla bekleyenler ise bu duruma tepki gösterdi.

Elektrikli otomobil denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden birisi olan Tesla, 2021 yılının son çeyreğinde elde ettiği geliri bugün içinde açıklamıştı. Şirket, bir önceki yıla göre 7 kattan daha fazla gelir elde ederek toplam kârında yeni bir rekora imza attı.

2019 yılında, farklı tasarımı ile SUV modeli Cybertruck'ı kullanıcıların beğenisine sunulmak için tanıtılmıştı. Bu haftanın başlarında da Tesla'nın CEO'su ve kurucusu Elon Musk, merakla beklenen Cybertruck'ın tekrardan ertelendiğini duyurdu.

Tesla Cybertruck Üretimi 2023 yılına ertelendi

Şimdi, beklenen araç önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. Elektrikli otomobil üreticisinden Cybertruck'ın tekrardan bir üretim gecikmesiyle karşı karşıya olduğu söylendi ve Musk bunu resmen onayladı. Ayrıca, otomobil üreticisinin tedarik zincirinde devam eden sıkıntılara rağmen elektrikli araç sevkiyatlarında yüzde 50'den fazla artış gösteren üç aylık rapor geliri ve teslimat ayrıntılarını paylaşılmasıyla da dikkat çekiyor.

O zamandan beri şirket, üretimini 2021'in sonlarına ertelemek zorunda kaldı. Sonrasında da Covid-19 salgını sebebiyle üretimin 2022'nin sonlarına doğru üretilecek denildi. Ve şimdi, Cybertruck'ın üretimi üçüncü kez ertelendi. Cybertruck'ın üretiminin yanısıra şirketin tırı ve spor arabasının üretimi de ertelendi.

Elon Musk piyasaya çıkar çıkmaz, yılda yaklaşık 250.000 Cybertruck satış hedefinin olduğunu ancak tanıtılan bir dizi yeni teknoloji nedeniyle bu hedefin çeşitli engellerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ayrıca Musk şu şekilde açıklama yaptı; “Bataryalar muhtemelen Cybertruck üretiminde sınırlayıcı faktör olmayacak, müthiş bir teknolojiye sahip olmamıza rağmen Cybertruck'ı nasıl uygun fiyatlı hale getireceğimiz konusunda daha çok endişeleniyorum” dedi.