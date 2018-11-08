İstifaya Zorlanan Elon Musk'ın Yerine Gelen Kişi Belli Oldu

ABD Menkul Kıymetler Komisyonu ile sözleşmesi gereği istifa etmek zorunda kalan Musk'ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm geldi.

Bir süre önce devam eden süreçte SEC, Tesla ve Musk üçgeninde gerçekleşen soruşturmada Musk suçlu bulunmuştu. SEC, Musk'ın ayrıca CEO'luktan da istifa etmesi gerektiğini açıklamıştı. Ancak Musk'ın CEO'luk görevi devam ediyor.

Yönetim kurulu başkanlığını Denholm'a devretmek durumunda olan Musk, böylece istifasını vermek durumunda kaldı. Görevin başına geçecek olan Robyn hakkında da konuşan Musk şunları söyledi: "Robyn hem teknoloji hem de otomotiv endüstrisinde geniş tecrübesi olan biri ve son 4 yıldır yönetim kurulumuzda üye olarak bize önemli katkılarda bulundu."

Robyn Denholm henüz Tesla'nın başına geçmeyecek. Tesla halka arzı olan bir şirket olduğu için 6 aylık bir ihbar süresinin geçmesi bekleniyor. Bu süreçte halen Telstra'daki görevinin başında olacak olan Denholm, 6 aylık sürecin sonunda Tesla'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olacak.

Denholm da yeni göreviyle ilgili duyduğu heyecanı paylaştı. Kendisinin açıklamaları şu şekilde: "Bu şirkete ve misyonuma inanıyorum. Elon ve Tesla ekibinin sürdürülebilir kârlılık elde etmesine yardım etmeyi dört gözle bekliyorum."

Robyn Denholm'un Tesla'ya özellikle finansal anlamda ciddi bir katkı yapması bekleniyor. Şirkete uzun süredir danışmanlık yapan ve 'gizli başkan' olarak da nitelenen Denholm, Juniper Networks gibi önemli bir şirkete 3 sene boyunca alanında liderlik etmişti. Bu bağlamda kısa ve uzun vadede Tesla'nın yatırımcıları bu değişimden büyük memnuniyet duyacağa benziyor.