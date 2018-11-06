Geçtiğimiz ay yaşanan 'marihuana' olayından sonra Elon Musk'a tepkisini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Adana'dan Temsa ile anlaştı.

Elon Musk'ın geçtiğimiz ay bir radyo programında marihuana içmesinden sonra, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden oldukça ses getiren bir tepki gelmişti. Tesla'ya 180 adet elektrikli otobüs alımı için teklif mektubu gönderen Balıkeseri Belediyesi, bu olayın ardından teklifini geri çekmişti.

Yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından yerli firmalara yönlenen Balıkesir Belediyesi, Türk mühendisler tarafından geliştirilen MD9 Electricity modelini TEMSA'dan satın aldıktan sonra konuyla ilgili bir de basın toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından katılımcılar, MD9 modeliyle şehir içinde bir tur gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Her alanın akıllı hale geldiği dünyada, 'Teknolojiden yararlanarak insanların mutluluğu ve huzurunu nasıl daha fazla artırırız, çevreyi nasıl daha fazla koruyabiliriz, fosil yakıtlarından nasıl kurtulabiliriz ve daha sessiz bir şehri nasıl yaratabiliriz?' Bunu düşünüyoruz. Hiçbir otobüs uğultusu yok, motor gürültüsü yok. Egzoz dumanı yok, doğa kirletilmiyor. Gerçekten TEMSA yetkililerini tebrik ediyor ve kutluyorum. Biz de kendilerini bu süreçte davet ettik, otobüsle geldiler. Otobüsü de test etme imkanına sahip olduk. Bundan sonraki görüşmelerimiz adet görüşmesi olacak, fiyat görüşmesi olacak."

Toplantının ardından basın mensuplarına konuşanlardan biri de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz oldu. Gürbüz ise şunları kaydetti:

“Bu küresel marka hedefine ek olarak bizler, 2023'te dünya çapında 10 marka şehir oluşturma gayretiyle çalışıyoruz. Bugün ortaya koyduğumuz ‘sessiz şehir’ vizyonunun dünyanın en gelişmiş metropollerine örnek olacağına yürekten inanıyor; buna da Türkiye’de öncülük yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Üzerinde ısrarla durduğumuz bu sessiz şehir vizyonunun ve elektrikli otobüslerin Türkiye’de yaygınlaşmasıyla, kamuda milyarlarca liralık bir tasarrufun da önü açılacaktır. Bu da hükümetimizin bugün ortaya koyduğu verimlilik odaklı temel ekonomi politikalarına önemli ölçüde destek sağlayacaktır."