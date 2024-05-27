Tesla'nın otonom sürüş sistemi FSD, trafikte ilerlerken araya "kaynak" yaptı. Sola dönmek isteyen araç, sıraya girmek yerine sağdan sollama yapıp hızlıca sol şeride kaynadı.

Ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın otonom sürüş sistemi "FSD", Türkiye'de normal(!) sürücülerden görmeye alıştığımız bir işe imza attı. Otonom sürüş sistemi, bir kavşaktaki metrelerce kuyruğun arasına "kaynak yaptı". Yabancılar buna şaşırmış olsalar da bizler için ne yazık ki sıradan bir olaydı.

X'te "AIDRIVR" hesabı tarafından yapılan paylaşımla ortaya çıkan olayda bir Tesla, bir süre sonra sola dönüş yapmak için hazırlanıyor. Ancak önündeki aracın durduğunu tespit eden otonom sistem, önündeki aracın sağından geçiyor. Oysa öndeki aracın durmasının nedeni, sola dönüş yapacak araçların oluşturduğu kuyruktu. Hızla öne geçen Tesla, araya kaynak yaparak sola döndü.

İşte FSD'nin kaynak yaptığı o anlar

Aslına bakacak olursak yaşanan bu olay, FSD'nin gerçekçi hamlelerini de gösteriyor diyebiliriz. Otonom sürüş sisteminin yapay zekâsı tahmin edildiği kadar iyi olsaydı böyle bir şey yapmazdı :)

FSD'nin kaynak yapmasıyla ilgili aktarabileceklerimiz bu kadar. Bakalım Tesla veya Elon Musk, bununla ilgili bir açıklama yapacak mı...