Tesla, 2023 yılındaki emisyonlarını gösteren bir rapor yayımladı. Raporda, sıfır emisyon hedefi olan şirketin karbon salınımının bir önceki yıla kıyasla %20 arttığı görüldü. Yani Tesla, 2022’ye kıyasla 2023’te çevreyi daha fazla kirletti.

Hepimizin de bildiği gibi elektrikli otomobil devriminin ana amacı karbon emisyonlarını sıfıra indirerek sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak. Elektrikli araç deyince akla gelen ilk şirketlerden olan Tesla’nın da hedefi bu. Ancak yayımlanan yeni bir rapor, işlerin pek iyi gitmediğini ortaya koyuyor.

Sıfır emisyon hedefine sahip olan Tesla, geçtiğimiz günlerde 2023’e ait etki raporunu yayımladı. Rapor, şirketin sera gazı emisyonlarının geçen yıl ciddi artış gösterdiğini ortaya koydu.

CO2 emisyonu, önceki yıla kıyasla neredeyse 10 milyon metrik ton arttı

Tesla’nın 2023 raporuna göre şirketin karbon emisyonları, 2022’ye kıyasla 8 milyon metrik ton artış gösterdi. Şirket, geçtiğimiz yılda 50 milyon metrik ton karbondioksit salınımından sorumlu oldu. 2022’de ise bu sayı 42 milyondu. Bu da çevreyi kirletme konusunda %20 artış yaşandığını gözler önüne serdi.

Yaşanan fazladan kirliliğin önemli bir çoğunluğu, Tesla’nın tedarik zincirinden geliyor. Şirketin satın aldığı mal ve hizmetler, genel karbon ayak izinin yaklaşık olarak %80’i civarını oluşturuyor. Raporda, Tesla’nın operasyonlarını ve üretim kapasitesini genişletirken net sıfır hedeflerinde zorluklarla karşılaştığını görebiliyoruz.

Emisyonlar konusunda şeffaflık sağlamaya çalışan Tesla, açıklamasında “mümkün olan en kısa sürede” sıfır emisyon hedeflerini gerçekleştireceğini ifade etti. Fakat yükselme yaşanması, daha yeşil teknolojilere ve uygulamalara yönelik hamlelerin artması gerektiğinin bir işareti. Şirketin hedeflerine gerçekten ulaşıp ulaşamayacağını önümüzdeki yıllarda göreceğiz.