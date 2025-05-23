Tesla'nın çok beğenilen otonom sürüş sistemi FSD, çok ilginç bir kaza yaşanmasına neden oldu. Sistem, dümdüz yolda giden bir Model 3'e durup dururken kaza yaptırdı. Neyse ki araç sahibi, bu kazası ufak yaralarla atlattı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'nın artık rüştünü ispatladığını düşündüğümüz otonom sürüş sistemi FSD, oldukça ilginç bir mesele ile gündem oldu. Bir Tesla Model 3, FSD ile seyir hâlindeyken kendi kendine kaza yaptı. Araç sahibinin sağ çıktığı kaza, otonom sürüş sistemlerine olan güveninizi sarsacak türdendi.

Tesla'nın FSD teknolojisi, piyasadaki en iyi otonom sürüş sistemlerinden biri olarak biliniyor. Ancak Tesla bile bu teknolojinin yüzde 100 güvenli olduğunu savunmuyor. Şirketin neden böyle bir tavır içerisinde olduğu, yaşanan trafik kazası ile daha iyi anlaşılmış oldu. Zira söz konusu trafik kazası, dümdüz yolda ve ortada herhangi bir engel yokken yaşandı.

Kaza yapan Tesla Model 3'ün son hâli

Yaşadığı trafik kazasını hafif yaralı olarak atlatan Tesla Model 3 sahibi, yaşadıklarını Reddit'te anlattı. Neler olduğunu anlayamadığını söyleyen araç sahibi, FSD'yi bugüne dek çok sevdiğini ancak bir daha kullanmayacağını söylüyor. Ancak şunu da unutmamak lazım; şu an için sadece trafik kazası geçiren sürücünün beyanına sahibiz. Tesla'nın konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını belirtelim. Hikâyenin anlatılmayan bir tarafının olup olmadığı belirsiz.

Dilerseniz artık sizleri, Tesla Model 3'ün kaza yaptığı o anlarla yalnız bırakalım. Videoyu izledikten sonra ne hissettiğinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizce otonom sürüş beyhude bir çaba mı yoksa henüz oldukça erken aşamada mı?

Tesla Model 3 kazasının kameraya yansıyan görüntüleri: