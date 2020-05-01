Bahamalar'ın Uydudan Çekilen Fotoğrafı NASA'dan Ödül Aldı

NASA'nın Dünya Gözlemevi'nin 20. yıldönümünde düzenlenen Dünya Turnuvası adlı yarışmada, uydudan çekilmiş en iyi Dünya fotoğrafı oylandı. Bahamalar'da çekilen göz alıcı okyanus görüntüsü, yarışmanın kazananı oldu.

Bir ada ülkesi olan Bahamalar'ın uydudan çekilmiş bir fotoğrafı, NASA Dünya Gözlemevi'nin elde ettiği en iyi görüntü seçildi. NASA'nın Dünya Gözlemevi, kuruluşunun 20. yıldönümünü ve aynı zamanda Dünya Günü'nün 50. yıldönümünü kutlamak için Dünya Gözlemevi'nin elde ettiği tüm zamanların en sevilen görüntülerini Dünya Turnuvası adlı yarışmayla oylamaya açtı. "Ocean Sand, Bahamas" (Okyanus Kumu, Bahamalar) başlıklı fotoğraf 5 turda yapılan oylamada 56.000'den fazla kişi tarafından birinci seçildi.

Landsat 7 uydusundan çekilen fotoğraf, okyanusun sığ bölgelerindeki mavi ve yeşil deniz yosunlarını okyanus dalgalarıyla bir araya getiriyor. Gözlemevi, "Bahamalar'daki gelgitler ve okyanus akıntıları, kum ve deniz yosunu yataklarını bu çok renkli, oluklu desenlerle, rüzgarların Sahra Çölü'ndeki geniş kum tepelerini şekillendirdiği gibi şekillendirdi" dedi.

NASA tarafından birinci seçilen Bahamalar fotoğrafı

NASA Dünya Gözlemevi'ne göre, fotoğraf 2001 yılında çekildi ve daha önce 10. yıldönümü fotoğraf yarışmasında ikinci olmuştu. Bahamalar'ın fotoğrafı, bu kez oyların %66'sından alarak Afrika'nın Namib kum tepelerinin 26 bin kilometre karelik kuzey kısmını gösteren 'Where the Dunes End' adlı fotoğrafı (aşağıda) geride bıraktı ve birinci seçildi.

Bahamalar Turizm Bakanı Joy Jibrilu, bu kadar çok insanın görüntüyle bağ kurmasından dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Bakan, fotoğrafı gören insanlardan Bahamaları ziyaret etmek için çok sayıda söz aldığını ekledi. Fotoğrafla gelen birincilik, salgın nedeniyle ekonomisi durma noktasına gelen ülkede memnuniyetle karşılandı.