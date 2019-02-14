Tesla Model X, Mükemmel Çarpışma Testi Sonuçları Aldı

Tesla Model X, NHTSA adlı kurumdan mükemmel çarpışma testi sonucu alan ilk araç oldu.

Mükemmel çarpışma testi sonucu diye bir şey yoktu, ta ki Tesla Model X teste girene kadar. Normalde bir SUV’nin elde etmesi pek beklenmeyen bu başarıyı Model X ağır bataryasına borçlu.

Aracın alt kısmında bulunan ağır batarya sayesinde, SUV’nin normalde sedanlardan daha yukarıda olan ağırlık merkezi aşağı çekilmiş oluyor. Ağırlık merkezi ne kadar aşağıda olursa araçların devrilme ihtimali o kadar az oluyor.

Araçların devrilmesi ve takla atması, ciddi kazaların sadece % 1’ini oluşturmasına rağmen ölümlerin 3’te 1’i bu kazalarda meydana geldi. SUV tipi araçlar, sedan araçlardan daha dayanıklı olmalarına rağmen devrilmeye daha açıklar.

Ulusla Otoban Trafik Güvenlik Yönetimi NHTSA, araçları devrilmeye karşı da test eden tek organizasyon durumunda. NHTSA ayrıca araçları direklere ve bariyerlere çarpma konusunda da test ediyor. Her çarpışmanın ardından araçların içindeki mankenlerden alınan veriler, gerçek bir yolcunun ne kadar güvende olduğunu test etmeye yarıyor.

Tesla’nın tasarımlarında batarya genellikle aracın altında bulunuyor. Bu sayede de aracın ağırlık merkezi aşağıya çekiliyor. Düşebilmek için ağırlık merkezinin boşlukta olması gerekiyor. Aracın ağırlık merkezinin boşa çıkmasının zorlaşması haliyle aracın devrilmesini de zorlaştırıyor.

Tabii bu işin sadece bir yanı. Ayrıca Tesla modellerinde mekanik parçalar bulunması gerekmiyor. Bu sayede de çarpışmada ezilebilcek daha çok alana sahip olan araç, önden çarpmalarda daha çok enerjiyi emebiliyor. Bu sayede de yolcular daha güvende oluyor.

Tesla Model X, ABD’de 80,000 dolara alıcı buluyor.