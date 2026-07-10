Tesla Model Y, Türkiye'de Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Tesla geleneksel cuma günü fiyat güncellemelerine bir yenisini ekledi ve arkadan itişli baz modelin fiyatını sabit tutarken, üst paketlerde fiyat artışına gitti.

Tesla Türkiye'de cuma günleri yapılan geleneksel fiyat değişimlerine bir yenisi daha eklendi. Yapılan yeni fiyat güncellemesiyle birlikte Tesla Model Y'nin Premium ve Performans modellerinin fiyatlarında artış yaşandı.

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Ne kadar iyi haber denebilir bilemesek de Tesla'nın Türkiye'deki en ulaşılabilir seçeneği olan Arkadan İtiş baz modelinin fiyatında herhangi bir değişim yaşanmış değil.

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Tesla Model Y yeni fiyatlar

Model Eski Anahtar Teslim Fiyatı Yeni Anahtar Teslim Fiyatı Arkadan Çekiş 2.474.985 TL Text Premium Long Range Arkadan Çekiş 3.534.000 TL 3.682.800 TL Premium Long Range Dört Çeker 4.200.000 TL 4.410.000 TL Performance Dört Çeker 4.546.500 TL 4.756.000 TL

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