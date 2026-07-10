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Tesla Model Y, Türkiye'de Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

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Tesla geleneksel cuma günü fiyat güncellemelerine bir yenisini ekledi ve arkadan itişli baz modelin fiyatını sabit tutarken, üst paketlerde fiyat artışına gitti.

Tesla Model Y, Türkiye'de Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Tesla Türkiye'de cuma günleri yapılan geleneksel fiyat değişimlerine bir yenisi daha eklendi. Yapılan yeni fiyat güncellemesiyle birlikte Tesla Model Y'nin Premium ve Performans modellerinin fiyatlarında artış yaşandı.

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Ne kadar iyi haber denebilir bilemesek de Tesla'nın Türkiye'deki en ulaşılabilir seçeneği olan Arkadan İtiş baz modelinin fiyatında herhangi bir değişim yaşanmış değil.

İçerikten Görseller

Tesla Model Y, Türkiye'de Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!
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Tesla Model Y yeni fiyatlar

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Model Eski Anahtar Teslim Fiyatı Yeni Anahtar Teslim Fiyatı
Arkadan Çekiş 2.474.985 TL Text
Premium Long Range Arkadan Çekiş 3.534.000 TL 3.682.800 TL
Premium Long Range Dört Çeker 4.200.000 TL 4.410.000 TL
Performance Dört Çeker 4.546.500 TL 4.756.000 TL

Peki siz yeni fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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