Tesla Model 3'ün İçine Yapılan Modifiye Beğeni Topladı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sevilen modeli Model 3'ün iç tasarımına yapılan bir modifiye TikTok'ta beğeni topladı. Tesla araçlara yapılan satış sonrası değişimler arasına katılan bu video, bu modifikasyonların gelecek yıllarda araç tasarımlarına ilham verebileceğini gösterdi.

Elektrikli araçlar gün geçtikçe daha da yaygın hâle geliyor. Birçok otomobil üreticisi de bu nedenle gelecek yıllarda içten yanmalı araçlar üretmek yerine elektrikli araçlara yöneleceğini duyuruyor. Ancak bu araçların tasarımları ve donanımları gibi birçok özelliği bazı tüketiciler tarafından yeterli görülmüyor. Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumundaki Tesla da bundan etkilenenlerin başında yer alıyor.

Yakın zamanda ülkemizde de faaliyetlerine başlamayı planlayan Tesla’nın araçlarının genel olarak lüks veya premium olarak kabul edildiği söylenebilir. Ancak birçok insana göre bu araçlarda, hem iç hem de dış tasarımlar için yeterli kişiselleştirme sunulmuyor. Bu nedenle de satış sonrası araçlara eklenen parçaların gelecekteki araçların tasarımlarını etkileyebileceği düşünülüyor. TikTok üzerinden yapılan bir paylaşım da buna en iyi örneklerden birisi.

Model 3’ün iç tasarımı iyileştirildi

Popüler sosyal medya platformu TikTok’ta geçtiğimiz ay paylaşılan bir video, ciddi derecede modifikasyon geçiren bir Model 3’ün nasıl bir hâle gelebileceğini gözler önüne serdi. ‘tesla_val’ isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, aracın iç tasarımı üzerinde yapılan değişimin süreci ve sonucun nasıl olduğu görülebiliyor.

Videoda ilk olarak orta konsol ve ön paneldeki karbon fiber kaplamaların çıkarıldığı, bunun ardından da buralara RGB LED döşeme eklendiği göze çarpıyor. Bunun yanı sıra kullanıcının kapı ve camlarda değişiklik yaptığı ve LED şerit eklediği görülüyor. Son olarak da dokunmatik ekran da diğer yerler gibi modifiye ediliyor ve ortaya oldukça ilgi çekici bir iç tasarım ortaya çıkıyor.

Bu video, birçok insanın Tesla araçların satış sonrası daha da iyileştirilebileceğine inandığını gösteren görüntülerden yalnızca birisi. Bu insanlar Tesla’nın bazı özelliklerini yetersiz buluyor ve ister estetik, ister performans açısından araçların yükseltilebileceğini düşünüyor. Bunun dışında benzer haberler daha büyük kurum ve kuruluşlardan da geliyor.

Örneğin Orbis isimli bir şirket ve NASA arasındaki bir işbirliği Tesla Model S Plaid için yeni bir fren rotorunu hayata geçirmişti. Bunun dışında ABD’li bir girişim de yakın zamanda Model S’in menzilini 752 mile (1200 km civarı) uzatan bir pil takımını araca ekleyerek satış sonrası Tesla araçları iyileştirme furyasına katılmıştı. Bunlar da Tesla’nın, gelecekte üreteceği araçlar için bu iyileştirmelerden ilham alabileceğini ortaya koydu.