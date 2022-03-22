ABD'nin Los Angeles eyaletinde kiralanan bir Tesla Model S ile uçuş denemesi gerçekleştirildi. Daha önce benzerlerini gördüğümüz girişim, bu kez başarısız oldu. Kaza yapan sürücü olay yerinden kaçarken pert olan Tesla Model S, görenlerin içini acıttı...

Otomobil dünyasının trendlerini değiştiren Tesla tarafından piyasaya sürülen otomobiller, özellikle de ABD'de çok ünlüler. Ancak her sürücü, bu otomobilleri olması gerektiği gibi kullanmıyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, bir YouTuber'ın sahip olduğu Tesla Model X ile gerçekten de "uçtuğundan" bahsetmiştik. Şimdi yine benzer bir durum ile karşınızdayız.

Bu kez de kiralandığı tespit edilen bir Tesla Model S, Los Angeles'ın dik yokuşlarında uçuruldu. Ancak bu girişim pek de başarılı değildi. Zira az sonra paylaşacağımız görüntülerde de görebileceğiniz gibi bu maceranın sonu bir trafik kazası ile bitti. Yaşanan olay, Los Angeles kolluk kuvvetlerini de harekete geçirdi. Polisler, Tesla Model S ile uçup kaza yapan sürücüyü arıyor.

Kaza yapan Tesla pert oldu

Açık konuşmak gerekirse Tesla Model S'i uçurma girişimi, şovdan ibaretti. Ancak bu şov, pek de başarılı olamadı. Zira kiralık araç, kazayla birlikte pert oldu. Los Angeles polisi, sürücünün olay yerinden kaçtığını, yakalanmasına yardım edecek herkese para ödülü verileceğini duyurdu. Olay yerinden alınan görüntülerde, Model S'in birkaç çöp kutusuna çarptığı, bundan sonra da başka bir otomobile çarparak ancak durabildiği görünüyordu.

YouTube'da 1 milyon civarı aboneye sahip olan ve daha çok otomobillerle ilgili çektiği videolarla bilinen YouTuber Alex Choi de bu olayın içerisindeydi. Paylaşılan videoya baktığımızda, bunun aslında Tesla sahiplerinin bir buluşması olduğunu, sonraki süreçte ise işin renginin değiştiğini görüyoruz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, sizleri Alex Choi'nin paylaştığı o video ile yalnız bırakalım.

İşte Tesla Model S'in uçtuğu o anlar