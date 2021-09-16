Tesla Neden Kendi Silikon Çiplerini Yapmak İstiyor?

Silikon karbid çip kullanan ilk otomobil üreticileri arasında yer almayı başaran Tesla'nın yol haritasında kendi çiplerini üretme planları da var. Peki Tesla neden böyle bir işe girmek istiyor?

Genel olarak baktığımızda Tesla'nın özellikle yapay zeka konusunda önemli avantajları olduğunu görüyoruz. Tesla'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Tesla AI etkinliğinde kendi çiplerini üreteceğine işaret etmesi ise bu avantajın düşünülenden fazla olduğunu gösteriyor.

AI etkinliğinde bütün spot ışıklarını üzerinde toplayan Tesla'nın insansı robotu ve dansı olmuştu. Robotun gölgesinde kalsa da önemli gelişmelerden biri firmanın kendisine ait D1 adlı yapay zeka çipiydi. Tesla'nın çip üretmekteki amacı ne olabilir?

Optimuma ulaşmak

Apple cihazlarının özellikleri ile rakiplerinin özellikleri karşılaştırıldığında genellikle rakip ürünlerin özellikleri kağıt üzerinde daha iyidir: Daha fazla RAM, daha hızlı işlemci vb. şeklindedir. Benzer bir durum oyun konsolları ve bilgisayarlar arasında da vardır. Yine de hem Apple ürünleri hem de konsollar yaptıkları işte muadil özelliklere sahip rakiplerinden çok daha verimli ve güçlü olur. Zira rakiplerinin kullandıkları ürünler gibi geniş bir alana hizmet etmezler, en optimal şekilde kullanılmak üzere tasarlanırlar.

Tesla'nın yapay zeka bölümünün başındaki isim olan Andrej Karpathy, daha önce yaptığı bir açıklamada otonom otomobili bir sentetik hayvana benzetmiş ve aracın ona göre gelişeceğini söylemişti. Elon Musk da AI etkinliğinde makine öğrenmesinde yeni çip sayesinde yapay zekanın öğrenme süresinin birkaç günden birkaç saate ineceğini ve bunun önemli olduğunu söylemişti. Yani Tesla da benzer bir optimum nokta bulmanın peşinde.

Herkes çip yapmanın peşinde

Öte yandan çip yapmak için kolları sıvayan sadece Tesla değil. Şu anda pazarın lideri Intel olsa da Google, Amazon, Microsoft ve başka firmalar da kendi özel çiplerini üretmek için çalışma yapıyor. Bu pazarı çekici hale getiren şey ise teknolojinin üretimin ve ürünlerin hemen her alanına girmiş olması.

Tesla D1 çipler Tesla'nın Dojo süper bilgisayar sisteminin bir parçası olacak. 7 nanometrelik mimariye sahip çipler Dojo için de kullanılacak. Bu çiplerden 25 tanesi tek bir eğitim karesine yerleştirilecek. 120 kare de bir araya gelip bir sunucu oluşturuyor.

Tesla'nın amacı lidar gibi pahalı teknolojilerdense daha uygun fiyatlı bir alternatif oluşturmak. Bunun için de nöral ağ yapılı yapay zekaya odaklanıyor. Amaçları ise optimum şekilde çalışan çipler sayesinde radarlardan ve sensörlerden gelen verileri işleyip araçları eğitecek sistemler kurmak.