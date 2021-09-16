Tesla'nın kendi tasarımıyla zaten gündem olan elektrikli pick-up aracı Cybertruck için daha önce geliştirilen konseptlerden biri Cyberlandr idi. Aracı bir karavana çeviren bu konsepte ait bir prototip yeni reklamda ortaya çıktı.

İlk ortaya çıktığı dönemde büyük yankı yaratan Tesla Cybertruck, gerek otomobil meraklılarının gerekse de teknoloji meraklılarının ilgisini üzerinde toplamayı başarmıştı. O zamandan bu yana da Cybertruck ile ilgili çeşitli konseptler ortaya atılıyor.

Bu konseptlerden biri ise aracın arkasına takılabilen ve bir anda aracı mini bir karavana çevirebilen Cyberlandr idi. Şimdiye kadar canlı kanlı bir örneğini göremediğimiz bu konsept aslında şu ana kadar ön siparişlerde 50 milyon dolar toplamayı başardı.

Cyberlandr ilk defa karşımızda

Cybertruck kendi başına oldukça dikkat çekici ve güçlü bir araç olsa da pek çok kişi uzun ve maceralı yolculuklar yapmak ya da şehir içinde uzun süre zaman geçirmek istediğinde aracın arkasına ek bir alan olmasını tercih edebiliyor. Cyberlandr da açılmış haliyle uyumak, ofis olarak kullanmak, duş almak gibi aktiviteler için kullanılabilecek bir alan yaratıyor.

Yeni yayınlanan Cyberlandr videosunda bu küçük ev eklentisinin nasıl yükselip genişlediğini görme fırsatımız da oluyor. En nihayetinde ortaya çıkan yaşam alanı göze hoş geliyor olsa da elbette ki çok geniş değil. Yine de pek çok ihtiyacı karşılayabilecek yapıya sahip.

Siparişler açık durumda

Cyberlandr ilk olarak Nisan 2021'de 50 milyon dolar ön siparişi geçmeyi başardığında dikkatleri üzerinde toplamıştı. Bu minik evin üreticisi Tesla değil, Stream It adlı bir girişim. Girişimin kurucuları, bu eklenti sayesinde Cybertruck'ların bir karavan gibi kullanılabileceğini söylüyor.

Geliştirici ekibe göre Cyberlandr, diğer karavan eklentilerinden 2-3 kat daha fazla kullanılacak. Bunun sebebi de yapısı gereği taşıması kolay olması. Elbette ki Tesla kullanıcılarının bu özelliği ne kadar sık kullanmak isteyeceği kesin değil. Cyberlandr için şu anda ön siparişler devam ediyor. 30 Eylül'e kadar ön siparişlerde 5000 dolardan başlayan indirimler de bulunuyor.