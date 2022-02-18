Tesla, 'Renk Değiştirme' Videosu ile Takipçilerini Trolledi

Tesla, dün Twitter üzerinden aracın uygulamadaki ve bilgi-eğlence sistemindeki rengini değiştirebilen yeni özelliğini takipçileriyle paylaştı. Ancak paylaşımda bulunan video, yanlış anlamalara yol açarak komik görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Teknolojik gelişmeler, her alanda olduğu gibi otomotiv sektörünü de önemli derecede etkiliyor. Elektrikli otomobillerin gittikçe yaygınlaştığı şu günlerde sık sık araçlara eklenen yeni bir yeniliğin bizlerle buluştuğunu görüyoruz. Son zamanlarda bunlardan en çok dikkat çekeni Alman otomobil devi BMW tarafından sunulan bir özellikti.

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2022’de yerini alan BMW, ‘sihir gibi’ olarak nitelendirebileceğimiz bir teknolojisini tanıtmıştı. iX M60 modeli üzerinde gösterilen bu özellikte tek bir tuşla kullanıcıların araçlarının rengini değiştirebileceği görülmüştü. Şimdi de ünlü milyarder Elon Musk’ın elektrikli araç şirketi Tesla’dan bu teknolojiye benzer bir teknoloji ile ilgili bir tweet geldi. Ancak paylaşılan bu tweet’te yer alan video şaka amaçlıydı.

Tesla, paylaşımı ile takipçilerini trolledi

Dünyanın en büyük otomotiv şirketi olarak nitelendirilen Tesla, 17 Şubat günü resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve takipçilerini trolledi. Yapılan paylaşımda yer alan videoda bir Tesla sahibinin, araç içindeki ekranı kullanarak otomobilin rengini değiştirebildiği görülüyordu. Videoda kullanıcının farklı renkleri seçebilmesi, pembe renge karar kılması ve en sonda da aracın dışının bu renkte olduğunun görülmesi dikkat çekti.

Ancak bu video, dev şirketin arabaların araç içi ekranındaki veya Tesla uygulamasındaki rengini değiştirmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne yeni gelen bir güncellemenin parçasıydı. Tesla da video üzerinde yaptığı açıklamalarda, “Artık Tesla’nızın araç içi ekranda veya uygulamada nasıl göründüğünü değiştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu özelliğin böyle bir video ile birlikte yayımlanması bazı insanların kafasını karıştırdı. Dev şirketin şaka maksadıyla yaptığı paylaşımına gelen yorumlarda birçok insan, bu özelliğin uygulama ve araç içi ekranın yanı sıra gerçekten aracın rengini değiştirebileceğini sanarak ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden oldu. Biz de sizler için bu paylaşıma gelen yorumların bazılarını derledik.

"Gerçek hayatta da arabanın rengi değişiyor mu?"

"Ne??? Buna inanmıyorum. Bu durumu kontrol etmem gerekiyor; çünkü böyle bir özellik aynı anda birden fazla araca sahip olmak gibi bir şey. Her gün aracın rengi değiştilebili; bu da suç oranlarını yükseltebilir."

"Polisten kaçmamı gerektirecek bir durumda kalırsam bu özellik muhteşem olur. Herhangi bir köşeyi döndüğümde aracın rengini değiştiririm; kimse de bunu fark etmez."

Bir başka kullanıcı ise başka bir video ile insanları trollemeye devam etti.

'Kesinlikle bir Tesla alacağım'

'Yalan! Gerçek hayatta görene kadar buna inanmıyorum"

"Polisten kaçış %100'