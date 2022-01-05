Alman otomotiv devi BMW, CES 2022’de tanıttığı yeni SUV’u BMW ’ta sihir gibi bir teknolojiye yer verdi. iX M60, sadece bir tuşa dokunarak aracın rengini değiştiren teknolojiyle görücüye çıktı.

Gelecekte hayatımıza girecek teknolojilerin birçoğunu gördüğümüz CES 2022 etkinliği bugün başladı. Tüm hızıyla devam eden etkinlikte otomotiv sektöründen Chrysler ve Sony’nin yeni konsept araçlarını görürken Alman otomobil devi BMW, bu sektörde şu ana kadarki belki de en heyecanlandırıcı teknolojiyi gösterdi.

CES 2022 etkinliğine fiziksel olarak katılmayan BMW, etkinlikte yeni BMW iX M60 SUV'unu tanıttı. Fakat bu araç, beraberinde muhteşem bir teknolojiye de yer verdi. BMW iX M60, “bir tuşa dokunarak aracın dış rengini değiştiren” teknolojiyle görücüye çıktı. Paylaşılan videolarda aracın bir anda nasıl renk değiştirdiği gösterildi.

BMW iX M60'ın aniden renk değiştirdiği o anlar:

BMW, yeni iX M60 ve aracın tek tuşla renk değiştirmesini sağlayan teknoloji hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ayrıca yeni renk değiştirme teknolojisinin yalnızca bu araca mı özel olacak, özel bir opsiyon mu olacak ya da yalnızca CES 2022’de konsept bir teknoloji olarak mı kalacak sorularına da bir cevap vermedi.

BMW’nin renk değiştiren teknolojisine dair videolardan birini paylaşan Out of Spec Studios, teknoloji hakkında ufak da bir bilgi sundu. Sayfa, aracın renk değiştirmesini sağlayan boyanın sıcaklığa hassas olduğunu, BMW’nin boyanın çok ısınması ya da soğuması ihtimaline karşı yedek bir araç getirdiğini ifade etti.

İlk gününde oldukça hızlı bir başlangıç yapan CES 2022’de göreceğimiz yeni teknolojileri merakla bekliyoruz.