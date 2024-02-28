Elon Musk, Tesla'nın yıllardır üzerinde çalıştığı Roadster ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tesla CEO'su, yeni nesil Roadster'ın lansman ve teslimat tarihlerini duyurdu.

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, çok uzun zamandır bir süper otomobil üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Evet, "Tesla Roadster"dan bahsediyoruz. Aslında bu otomobille ilk kez 2017 yılında tanıştık. Ancak o zamanlar konsept aşamadaydı. Gelen son haberler yeni nesil Roadster için geri sayımın resmen başladığını gözler önüne seriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, milyarder iş insanı Elon Musk oldu. Otomobili SpaceX ortaklığında geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Musk, tüm otomobil tutkunlarını mest edecek gibi görünüyor. Zira Elon Musk, yeni nesil Roadster ile ilgili olarak "Asla böyle bir araba olmayacak. Tabii ona araba diyebilirseniz!" şeklinde çok net bir ifade kullandı.

İkinci nesil Tesla Roadster, bu yıl tanıtılacak

Elon Musk'ın X'te yaptığı açıklamaya göre yeni nesil Tesla Roadster'ın seri üretime girecek olan nihai tasarımı oluşturulmuş durumda. Üstelik Tesla, bu otomobili 2024 yılında resmen tanıtacak. Önümüzdeki yıl da ilk teslimatların yapıldığını göreceğiz. Elon Musk, Roadster lansmanının "tüm zamanların en etkileyici ürün lansmanı" olacağını düşünüyor. Bunun böyle olup olmayacağını ilerleyen dönemde göreceğiz.

0-100 km/s hızlanma süresi, 1 saniye civarında olacak!

Elon Musk'ın Tesla Roadster beklentisinin yüksek olmasının bazı nedenleri var. Çünkü bu otomobil, gerçekten de çok özel bir yapıya sahip olacak. Daha önce yapılan açıklamalara göre Tesla Roadster 0-100 km/s hızlanma süresi, 1 saniye civarında olacak. Üstelik bu otomobil, küçük uzay roketi motorlarına ev sahipliği yapacak.