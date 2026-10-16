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Gözlerinize İnanamayacaksınız: Yeni Tesla Roadster'ın Uçtuğu Anlar [Video]

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Yeni Tesla Roadster, soğuk gaz iticileri sayesinde uçabilen bir araba olarak tanıtıldı. Biz de herkesin ağzını açık bırakan uçtuğu anları derledik.

Gözlerinize İnanamayacaksınız: Yeni Tesla Roadster'ın Uçtuğu Anlar [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tesla, geçtiğimiz saatlerde son yılların en şaşırtıcı lansmanını gerçekleştirdi. ABD’nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen etkinlikte, markanın çok uzun yıllardır beklenen yeni hiper otomobili Roadster resmen tanıtıldı. Herkes aracın çok etkileyici olacağını bekliyordu ancak şirket, beklenenin de üstüne çıkmayı başardı.

Tesla’nın yeni Roadster modeli, kelimenin tam anlamıyla uçabiliyor. Evet, uçan araba gerçek oldu. Musk’ın uzay şirketi SpaceX ile ortaklaşa geliştirilen araçta, soğuk gaz iticileri kullanılıyor. Bu roket teknolojileri de arabanın kısa süreliğine havalanması, uçtuktan sonra da yere yumuşak iniş yapmasını sağlıyor. Biz de o anları derledik.

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Tanıtım sırasında örneğin bir videoda yüksek güçlü fanlar ile soğuk gaz iticilerinin birleşimi kullanılarak aracın ters bir rampadan yukarı tırmandığı, havada kendi etrafında döndüğü ve ardından zemine yumuşak bir iniş gerçekleştirdiği gösterildi.

Yine etkinlik sırasında gösterilen bir başka video ise araç hareket halindeyken; Cybercab, Cybertruck, Tesla Semi, Model Y ve Model 3 modellerinin üzerinden iticileri vasıtasıyla atlayarak geçti. Evet, yukarıdan da görebileceğiniz üzere araçlar üzerinden takla atarak uçtu.

Toplam 600 litre ve yaklaşık 250 kilogram sıkıştırılmış hava depolayabilen iki adet ultra yüksek basınçlı hava tankı barındıran bu sistem, aracın havaya kalkmasını ve manevra yapmasını sağlıyor. Firma hava tanklarının tekrar şarj edilebilir yapıda olduğunun da altını çizmiş. Araç, bu depolanan havayı 10 adet özel nozul üzerinden püskürterek havada kalma ve manevra yapma yeteneği kazanıyor. stelik bu tanklar özel bir kimyasal yakıta ihtiyaç duymadan kendi kendini doldurabiliyor.

Ek olarak aracın altında yer alan özel vakum fan sistemi, gövdeyi yola doğru aktif olarak çekerek araca virajlarda tam 2G yanal yol tutuş kuvveti kazandırıyor. Bu da adeta yola yapışarak durmasına imkân tanıyor. İticiler sayesinde 0'dan 100 km/sa hıza 1 saniyenin altında çıkabildiğini de belirtmek gerek.

Roadster modelinin 2028 yılında seri üretime geçmesi ve satışa çıkması planlanıyor.

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