Tesla, şarj istasyonları için çok kullanışlı bir özellik geleceğini duyurdu. Artık kullanıcılar, uygulamadan sanal sıraya girebilecek, istasyon dolduğunda fiziksel olarak sıra beklemek zorunda kalmayacak.

Elektrikli otomobil sahiplerinin en büyük şikâyetlerinden biri şüphesiz istasyonlarda sıra beklemek. Zaten arabanın şarj olmasını beklemek başlı başına bir sorunken üstüne bir de sıra beklendiğinde sinir bozucu olabiliyor. Şimdi gelen bilgiler ise Tesla’nın bu soruna bir çözüm bulduğunu gösteriyor.

ABD’li otomobil devi, yaptığı açıklamada Supercharger istasyonları için çok istenen “sıra” özelliğini getireceğini duyurdu. Yakında istasyonlar için “sanal sıra” benzeri bir sistem uygulamaya eklenecek.

Fiziksel sıra beklemeye gerek kalmayacak

Şirketin açıklamasında yılın ikinci çeyreğinde ABD’deki belli bölgelerde bu özelliğin test edilmeye başlanacağı ifade edildi. Tesla’nın bu kararı, sosyal medyada viral olan bir videonun ardından geldi. O videoda iki Tesla sahibi, Supercharger’da sıra için kavga ediyorlardı.

Özellik, şirketin uygulamasına entegre edilecek. Bir istasyon dolduğunda oranın dolu olduğunu görebilecek ve online olarak sıraya girebileceksiniz. Böylece fiziksel sıra bekleme durumu ortadan kalkacak. Özelliğin Tesla olmayan arabalar için istasyonlarda kullanılıp kullanılmayacağı konusunda ise bir bilgi yok.

Normalde Tesla istasyonları dolduğunda yeni gelenler fiziksel olarak sıraya giriyordu. Ancak her zaman park yeri bulmak mümkün değildi. Bu da gerçekten sinir bozucu bir durumdu. Tesla’nın yeni özelliğinin bunu ortadan kaldıracağını tahmin edebiliriz. İlerleyen dönemde ülkemize de geleceğini tahmin etmek yanlış olmaz.