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Tesla’nın Tamamen Elektrikli Kamyonu Semi, Sonunda Avrupa’ya Geliyor! İşte İlk Bilgiler

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Tesla’nın tamamen elektrikli kamyonu Semi, Avrupa’ya geliyor. Avrupa versiyonunun özellikleri ve ne zaman geleceği açıklandı.

Tesla’nın Tamamen Elektrikli Kamyonu Semi, Sonunda Avrupa’ya Geliyor! İşte İlk Bilgiler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Elon Musk yönetimindeki Tesla, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri konumunda. Ancak şirket yalnızca binek otomobil değil, farklı kategorilerden araçlar da üretiyor. Semi ismi verilen elektrikli kamyon da bunlardan biriydi.

Şirmdi ise firmanın ağır sınıf tır segmentinde ezber bozma iddiasıyla geliştirdiği tam elektrikli modeli Semi, Kuzey Amerika yollarında bir süredir devam eden macerasını nihayet başka yerlere de taşıyor.

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Tesla’nın Tamamen Elektrikli Kamyonu Semi, Sonunda Avrupa’ya Geliyor! İşte İlk Bilgiler
semiic

Tesla Semi, 2027'de Avrupa’ya geliyor

semiic

Firma, Semi modelinin Avrupa’ya geleceğini duyurdu. Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen IAA Transportation Fuarı kapsamında dev tırın Avrupa konfigürasyonunu ve güncellenmiş teknik detaylarını resmen paylaştı. İlk kez 2016 yılında gündeme gelen ve yaşanan çeşitli aksaklıkların ardından 2022'de ilk müşteri teslimatları gerçekleştirilen araç, fütüristik iç tasarımı ve sürücüyü kokpitin tam merkezine oturtan yenilikçi yapısıyla öne çıkıyor.

Avrupa pazarı için güncellenen Tesla Semi, teknik özellikleriyle alanında öne çıkmayı başaracak. Arka aksında üç adet elektromotor barındıran araç, toplamda **1.100 beygire varan devasa bir güç **sunuyor. Bu yüksek güç sayesinde Semi, arkasında herhangi bir römork bulunmadığı hâldeyken 0’dan 100 km/s hıza sadece 5 saniyede ulaşabiliyor.

Fiziksel kapasite tarafında ise elektrikli tırın boş ağırlığı 9.1 ton olarak açıklandı. Toplam taşıma kapasitesinin 40 tona kadar çıktığını belirtelim. Tesla, bu devasa güce ve yük kapasitesine rağmen aracın bakım ve enerji maliyetlerinin geleneksel dizel rakiplerine kıyasla çok daha avantajlı olduğunun altını çiziyor.

Tesla Semi, 548 kWh kapasiteli devasa bir batarya paketine sahip. Araç, kilometre başına ortalama 1 kWh (1 kWh/km) tüketim değeriyle tam şarjla 550 kilometreye varan bir menzil sunabiliyor. Lojistik sektöründe zaman kaybının önüne geçilmesi hedeflenerek geliştirilen Megacharging altyapısı ise 1.2 MW gücündeki şarj desteği sayesinde aracın bataryasını yalnızca 30 dakikada %60 doluluk oranına ulaştırabiliyor.

Tesla, üretim tarafındaki ivmeyi artırmak adına Giga Nevada fabrikasında yıllık 50.000 adet Semi üretmeyi planlıyor. Şirketin açıkladığı takvime göre Avrupa pazarındaki müşterilere yönelik teslimatlar 2027 yılı içinde başlayacak.

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