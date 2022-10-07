Tesla CEO'su Elon Musk, 5 yıl önce tanıtılan elektrikli tır Semi Truck'ın üretimine başladıklarını duyurdu. Musk, ilk teslimatın Pepsi'ye yapılacağını paylaştı.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil devi Tesla, günümüzde elektrikli dönüşümde lider şirketlerden biri olarak rol oynuyor. Artık her yıl yüz binlerce elektrikli araç satışı gerçekleştiren şirket, şu anda sadece 4 model satıyor olsa da aslında geçtiğimiz yıllarda farklı araçlarını da tanıtmıştı. Bunlardan sonuncusu Cybertruck iken, bir yerlerde de Tesla’nın elektrikli tırı vardı…

Tesla, Kasım 2017’de ‘Semi’ adını verdiği tamamen elektrikli tırını tanıtmıştı. Tırın o dönem gösterdiği performans herkesi etkilemiş, aslında tırı zaman zaman test kapsamında ABD yollarında yük taşırken de görmüştük. Fakat Tesla Semi’nin teslimatı ve üretimi Aralık 2019 olarak planlanmasına rağmen halen başlamamıştı. Bugün, Musk’ın en sonunda yeni bir açıklama geldi.

Tesla, Semi teslimatlarına 5 yıl sonra başlıyor:

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tesla Semi’nin üretimine başladıklarını, ilk teslimatın 1 Aralık’ta Pepsi’ye yapılacağını duyurdu. Tweet’inin altında bir paylaşım daha yapan Musk, “800 kilometre menzil ve muhteşem zevkli sürüş” ifadelerine yer verdi. Tesla Semi’nin ilk müşterilerinden olan Pepsi, Aralık 2017’de 100 Semi siparişi vermişti.

Tesla’nın halen çıkmayan spor otomobilini de hatırlayalım:

Tesla Semi ve Cybertruck için yollar gözlenmeye devam ederken, Tesla’nın portföyünde en fazla beklenen aracı da hatırlatmadan geçmeyelim. Tesla, Kasım 2017’de Semi’nin tanıtıldığı etkinlikte aynı zamanda ikinci nesil Roadster spor otomobilini de göstermişti. Hatta bu araç, SpaceX’in Falcon Heavy roketiyle uzaya bile gönderilmişti ve halen uzayda yolculuğuna devam ediyor. Roadster hakkında resmi bir açıklama yokken, üretimin 2023 yılı içinde başlaması bekleniyor.