Son yılların en büyük fiyaskolarından olan The Day Before'un geliştiricisi yakın zamanda operasyonlarını durduracağını duyurmuştu. Bugün ise oyunun sunucularının kapanacağı tarih açıklandı. Ayrıca Steam iadeleriyle ilgili de bilgi verildi.

Son yılların en tartışmalı oyunlarından biri olan The Day Before, 7 Aralık 2023 günü piyasaya sürülmüştü. Ancak oyun, vadettiği hiçbir şeyi yerine getirmemesinden dolayı büyük eleştiri aldı ve kısa sürede neredeyse tüm oyuncularını kaybetti. Geliştirici Fntastic ise The Day Before’un çıkışından yalnızca 4 gün sonra kapanacağını duyurdu.

Fntastic’in kapanmasının ardından oyuna ne olacağı bilinmiyordu. Bugün şirketten konuya ilişkin açıklama geldi. The Day Before’un tarihe gömüleceği açıklandı.

The Day Before sunucuları 22 Ocak’ta kapanacak

X üzerinden yapılan açıklamada, Fntastic’in tüm faaliyetlerini resmen durdurduğu duyuruldu. Bunun sonucu olarak da The Day Before’un emekliye ayrılacağı ve sunucuların kapanacağı ifade edildi. Bunun için de 22 Ocak 2023 tarihi verildi:

“Geliştirici şirket Fntastic’in resmî olarak faaliyetlerini durduğunu üzülerek bildiriyoruz. Bu nedenle de The Day Before emekliye ayrılacak ve sunucular 22 Ocak 2024’te kapanacak.

Projenin ömrü boyunca destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ne yazık ki bir geliştirme ekibi olmadığı için projeyi resmî olarak kapatmaktan başka seçeneğimiz yok.”

Steam, oyunu alan herkese parasını iade edecek

Buna ek olarak iadeler için de bir açıklama yapıldı. Steam aslında oyuna para ödeyenlere iadelere başlamıştı. Ancak şirket, bugünkü gönderisinde hâlen parasını alamayanlar ile ilgili konuştu. Fntastic’in yatırımcısı Mytona’nın paraların geri ödenmesi için Steam ile birlikte çalıştığı belirtildi. Steam’in henüz iade alamayan tüm oyunculara parasını iade edeceği aktarıldı.