Ubisoft, Yeni Division Oyunu Heartland'ı Duyurdu

Ubisoft, popüler oyun serilerinden Tom Clancy's The Division'ın yeni oyunu Heartland'ı duyurdu. Oynaması ücretsiz olacak oyunun, 2021 veya 2022 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft, The Division evreninde geçecek yeni The Division oyunu 'Tom Clancy's The Division Heartland'ı duyurdu. Oynaması tamamen ücretsiz olacak olan oyunun şu anda geliştirilme aşamasında olduğu ve önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürüleceği açıklandı.

Yayıncı stüdyo tarafından gün içerisinde yapılan açıklamaya göre yeni oyunun geliştiriciliğini, ilk oyunun geliştirici kadrosunda da bulunan Red Storm Entertainment üstleniyor. Açıklamada oyunun çıkış tarihiyle alakalı net bir bilgi verilmezken, 2021 veya 2022 yılı işaret edildi.

The Division Heartland hakkında henüz pek fazla bilgi bulunmuyor:

Yeni oyunla ilgili ayrıntılar oldukça zayıf. Ubisoft, Heartland'ı "önceki seriden bağımsız bir oyun" olarak nitelendiriyor ancak "yeni bir ortamda Division evrenine yepyeni bir bakış açısı sağlayacağını" da söylüyor. Bununla birlikte oyunun konsollara, Windows PC'ye ve buluta geleceği de belirtildi.

Ubisoft'un son Division oyunu Tom Clancy's The Division 2, Mart 2019'da piyasaya sürülmüştü. Geliştiriciliğini Massive Entertainment'ın üstlendiği oyun, 2016 yılında piyasaya sürülen Tom Clancy's The Division'ın devamı niteliğindeydi ve Washington, D.C.'de geçiyordu. Heartland'ın ise kırsal Ortabatı'da geçeceği tahmin ediliyor.

Oynanış konusuna gelinceyse Ubisoft, Heartland'ın hangi formatta olacağını söylemedi. Bu noktada şirket, Fortnite veya Apex Legends gibi bir hayatta kalma oyunu ortaya koyarak Epic Games ve Electronic Arts'ın izinden gidebilir. Beşe beş kapışmaların olduğu VALORANT veya CS:GO'ya benzer bir şey de mümkün görünüyor.

Ubisoft ayrıca yeni bir Division oyununun mobil cihazlara geleceğini ve bununla ilgili daha fazla ayrıntının "ileri bir tarihte" sunulacağını duyurdu.