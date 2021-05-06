MSI 2021 Turnuvası: fastPay Wildcats İlk Maçı Kaybetti

MSI 2021 turnuvası başladı. İzlanda'da gerçekleştirilen turnuvadaki temsilcimiz fastPay Wildcats, Pain Gaming ile karşı karşıya geldiği ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Uzun zamandır beklenen MSI 2021 turnuvası nihayet başladı. İzlanda'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada fastPay Wildcats, TCL'in yıllardır rekabette bulunduğu Brezilya temsilcisi Pain Gaming ile karşı karşıya geldi.

Özellikle maçın ilk anlarında rakibinin hatalarını iyi değerlendiren ekibimiz, erken oyunda başarılı bir performans sergiledi ve oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Alt koridorda HolyPhoenix ve Farfetch daha ilk dakikalardan üstünlüklerini kanıtladı. Üst koridorda ise StarScreen, üç dört oyuncuyla baskı kurmaya çalışan rakiplerine karşı başarıyla mücadele etti.

Oyun bir anda koptu

Oyunun orta kısmında ise ormanda yapılan mücadelenin kötü geçmesi sonucunda Darius aşırı güçlü bir hale geldi. Üst koridorda da Robo'yu yakalamaya çalışan fastPay Wildcats ekibi, iki skor da burada verdi. Sonrasında da baron güçlendirmesini kapan Brezilya ekibi, üç inhibitörü de açtı ve son savaşı da kazandı.

Özellikle de maç öncesinde iki takım oyuncularının iddialı açıklamaları, yaptıkları karşılıklı atışmalar ve çekişmeler de maçın büyük merakla beklenmesine neden olmuştu. Böylece Brezilya bölgesi ekipleri uzun süre sonra temsilcilerimize üstünlük sağlamış oldu.

fastPay Wildcats turnuvadaki bir sonraki maçında yarın saat 20.00'de Mad Lions ile karşı karşıya gelecek. Grupta ilk iki sırayı alacak olan takımlar bir sonraki tura yükselecek. Grupta yer alan son takım ise PSG Talon.