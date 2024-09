Bethesda, The Elder Scrolls evreninde geçen mobil oyunu The Elder Scrolls: Castles'ı herkes için erişime açtı. Peki The Elder Scrolls: Castles nasıl bir oyun?

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Bethesda, The Elder Scrolls hayranlarını sevindirecek bir işe imza attı. Şirket, The Elder Scrolls: Castles isimli mobil oyununu tüm oyunseverlerin erişimine açtı. The Elder Scrolls: Castles, Android ve iOS cihazlara ek olarak Mac ve Apple Vision Pro'da da erişilebilir olacak. The Elder Scrolls: Castles, en basit anlatımı ile hanedanlık kurup, halkınızı yönettiğiniz bir oyun. Eğlenceli bir yapıya sahip olan oyun, tahmin edebileceğiniz üzere oyun içi satın alımlar içeriyor. Ancak bunlar, oyundaki gelişiminiz için hayati önem arz etmiyor. The Elder Scrolls: Castles fragmanı The Elder Scrolls: Castles oynamak isteyen oyuncuların, iOS 13 veya daha yeni bir sürümü ile çalışan bir iPhone'a ihtiyaçları var. Android cephesinde ise Android 10 ve sonraki sürümlerle çalışan telefonlara ihtiyaç var. Apple M1 işlemcili Mac'ler ile daha yenileri de oyunun oynanabileceği bir platform olacak. İLGİLİ HABER ALARMLARI KURUN: PlayStation 5 Pro'nun Tanıtım Tarihi Belli Oldu (Gibi) Eğer siz de The Elder Scrolls: Castles'ı oynamak isterseniz burada bulunan bağlantı üzerinden Bethesda'nın resmî internet sitesine gidebilir, buradan da iOS veya Android uygulama mağazasına ulaşabilirsiniz.

Kaynak : https://appleinsider.com/articles/24/09/10/the-elder-scrolls-castles-now-available-on-iphone-mac?utm_medium=rss

