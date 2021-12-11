The Game Awards 2021 Tüm Oynanış Fragmanları

Oyuncuların her yıl beklediği ve kimi zaman beklentileri karşılayamasa da çoğu zaman insanları deli gibi bir heyecan trenine sokan The Game Awards etkinliğini geride bıraktık ancak hâlâ yeni oyunların fragmanları gelmeye devam ediyor.
Üstelik bunların arasında oynanış fragmanları da çokça bulunuyor. The Game Awards etkinliğinde hangi oyunlar gösterilmiş diye teker teker arama zahmetinden sizi kurtararak yayınlanan fragmanların hepsini bir araya getiriyoruz.
İşte karşınızda The Game Awards 2021’in ardından yayınlanan tüm fragmanlar
Keskin nişancı serisinin bir yenisi: Sniper Elite 5
Alışılmışın dışında bir Vahşi Batı’da Rol Yapma Oyunu: Weird West
Flash ve Burn’lu: Suicide Squad: Kill the Justice League
Dark Souls ve Final Fantasy karışımı bir Rol Yapma Oyunu: Edge of Eternity
Yıllardır beklenen: Horizon Forbidden West
Bir dönem bütün yayıncıların elinden geçen oyunun ikincisi: Hello Neighbor 2
Üzücü bir ortaçağ hikâyesinin devamı: A Plague Tale Requiem
GTA’nın matrak versiyonu: Saints Row 2022
Harika grafik, hikâyeyle birleşiyor: Forspoken
Doğa fotoğrafçılığı yapabildiğiniz: Pupperazzi
Victoria devri Londra’sındaki sirklerin savaşı: Circus Electrique
Harika bir maceranın devamı: Senua’s Saga: Hellblade 2
Fütüristik bir üçüncü şahıs savaş oyunu: ARC Raiders
Doom benzeri bir kaos: Metal: Hellsinger
Yine Vahşi Batı ama çok daha ilginç temalı: Evil West