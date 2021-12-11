The Game Awards 2021 Tüm Oynanış Fragmanları

The Game Awards etkinliği, oyuncuların resmen gözünü gönlünü açtı. Dünden itibaren birçok yeni oyunun oynanış fragmanları yayınlandı ve hepimizi heyecanlandırdı. Sizleri zahmetten kurtararak hepsini burada topluyoruz.

Oyuncuların her yıl beklediği ve kimi zaman beklentileri karşılayamasa da çoğu zaman insanları deli gibi bir heyecan trenine sokan The Game Awards etkinliğini geride bıraktık ancak hâlâ yeni oyunların fragmanları gelmeye devam ediyor.

Üstelik bunların arasında oynanış fragmanları da çokça bulunuyor. The Game Awards etkinliğinde hangi oyunlar gösterilmiş diye teker teker arama zahmetinden sizi kurtararak yayınlanan fragmanların hepsini bir araya getiriyoruz.

İşte karşınızda The Game Awards 2021’in ardından yayınlanan tüm fragmanlar

Keskin nişancı serisinin bir yenisi: Sniper Elite 5

Alışılmışın dışında bir Vahşi Batı’da Rol Yapma Oyunu: Weird West

Flash ve Burn’lu: Suicide Squad: Kill the Justice League

Dark Souls ve Final Fantasy karışımı bir Rol Yapma Oyunu: Edge of Eternity

Yıllardır beklenen: Horizon Forbidden West

Bir dönem bütün yayıncıların elinden geçen oyunun ikincisi: Hello Neighbor 2

Üzücü bir ortaçağ hikâyesinin devamı: A Plague Tale Requiem

GTA’nın matrak versiyonu: Saints Row 2022

Harika grafik, hikâyeyle birleşiyor: Forspoken

Doğa fotoğrafçılığı yapabildiğiniz: Pupperazzi

Victoria devri Londra’sındaki sirklerin savaşı: Circus Electrique

Harika bir maceranın devamı: Senua’s Saga: Hellblade 2

Fütüristik bir üçüncü şahıs savaş oyunu: ARC Raiders

Doom benzeri bir kaos: Metal: Hellsinger

Yine Vahşi Batı ama çok daha ilginç temalı: Evil West