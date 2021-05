Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenmek zorunda kalan The Hitman's Wife's Bodyguard filminden yeni fragman geldi. Filmin başrolü Ryan Reynolds'un Twitter'dan paylaştığı fragman, haziran ayında vizyona girecek filmden yeni kesitler sunuyor.

Sinemaseverler, 2017 yılında "The Hitman's Bodyguard" isimli bir aksiyon filmi ile tanışmışlardı. Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, ve Salma Hayek gibi üst düzey oyuncuların yer aldığı bu filmde, ifade vermeye götürülen Darius Kincaid isimli hükümlü bir tetikçinin korunmasını izlemiştik. Aynı ekip, bir süredir The Hitman's Bodyguard'ın devamı niteliğinde olan The Hitman's Wife's Bodyguard isimli bir film üzerinde çalışıyor. Yine başrolde göreceğimiz Ryan Reynolds ise bugün paylaştığı bir tweet ile filmin yeni fragmanını paylaştı.

Devam filminin isminin değişmiş olması, filmin konusunun az da olsa kaymış olmasından kaynaklanıyor. Öyle ki ilk filmde, olaylar tamamen tetikçinin korunmasına odaklanıyordu. Ancak ikinci film tetikçiden ziyade Sonia Kincaid'e, yani tetikçinin eşine odaklanıyor. Reynolds, bu kez de Salma Hayek tarafından canlandırılan kadını korumaya çalışacak. Ancak tıpkı ilk filmde olduğu gibi ikinci filmde de işlerin hiç kolay olmayacağını açıkça söyleyebiliriz.

The Hitman's Wife's Bodyguard, 16 Haziran'da yayınlanacak

The Hitman's Wife's Bodyguard, tıpkı serinin ilk filmi gibi sadece aksiyon odaklı olmayacak. Seyirciler, bu filmi izlerken aksiyon ile komedinin harmanlanmasını izleyecekler. Ayrıca, Patrick Hughes tarafından yönetilen film yalnızca başrolleri ile değil, Morgan Freeman ve Antonio Banderas gibi dünyaca ünlü oyuncuların bulunacağı diğer karakterlerle de sinema tutkunlarını etkileyecek gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak The Hitman's Wife's Bodyguard, çoktan sinemaseverlerle buluşacaktı. Ancak koronavirüs pandemisi, geçtiğimiz yıl yayınlanması planlanan her filmi etkilediği gibi The Hitman's Wife's Bodyguard'ın da ertelenmesine yol açtı. Film, daha önce yapılan açıklamalara göre 2020 Ağustos ayında vizyona girecekti. Ancak pandemi, filmin çıkış tarihini neredeyse 1 yıl geciktirdi. Yapılan son açıklamalara göre The Hitman's Wife's Bodyguard, 16 Haziran'da vizyona girecek.

İşte The Hitman's Wife's Bodyguard'ın en yeni fragmanı

Videoyu görüntüleyemiyorsanız, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.