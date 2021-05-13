Popüler korku/gerilim serisi Arınma Gecesi'nin son filmi olacak The Forever Purge'ün fragmanı yayınlandı. Yılda bir günün "arınmaya" ayrıldığı serinin son filminde arınma, bir güne sığmıyor...

The Purge (Arınma Gecesi) serisinin son filmi olacak "The Forever Purge", 2 Temmuz 2021'de vizyona girecek. James DeMonaco tarafından kaleme alınan ve Everardo Gout'un yönetmenliğini üstlendiği yapımın gerilim dolu fragmanı nihayet yayınlandı.

Bildiğiniz gibi The Purge serisi, yılda bir gün tüm kuralların, kanunların, yasaların askıya alındığı bir "arınma gecesi" konseptini ele alıyor. Ancak The Forever Purge'da bir grup yağmacı, "arınmak" için bir gecenin yeterli olmadığına kanı getiriyor ve tüm kuralları çiğneyerek filmin adından da anlayabileceğiniz gibi "arınma" sürecini kalıcı hale getiriyor.

Ana De La Reguera, Josh Lucas, Leven Rambin, Tenoch Huerta, Will Patton ve Cassidy Freeman gibi isimlerin yer aldığı The Forever Purge'de Birleşik Devletler dev bir kaosun içine sürüklenecek ve yasaların yerini çeteler alacak. Blumhouse Productions tarafından hayata geçirilen projenin arkasında, Universal Pictures bulunuyor.

The Forever Purge fragmanı

The Forever Purge'den fotoğraflar