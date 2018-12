The Last of Us Part 2, Game Awards 2018'e Katılmayacak

The Last of Us Part 2, Game Awards 2018 içerisinde herhangi bir paylaşımda bulunmayacak.

PlayStation evreninin en sevilen oyunlarından biri olan The Last of Us'ın yapımcısı Naughty Dog, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamaya göre Game Awards 2018 içerisinde herhangi bir video ya da açıklamada bulunmayacak. "Doğru zaman geldiğinde" vurgusuyla açıklama yapan yapımcı ekip, açıklamadan anlaşıldığına göre kendilerini hazır hissetmeden herhangi bir şey göstermek istemiyor. Yukarıda da görebileceğiniz gibi Naughty Dog resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Game Awards 2018 içerisinde herhangi bir paylaşım yapmayacakları belirtildi. Ayrıca bu şekilde yine Game Awards 2018 içerisinde herhangi bir paylaşım yapmayacağını belirten firmalar arasında Rocksteady Studios (Kesinlikle bir Süpermen oyunu yapmayan firma (!)) ve CD Project Red -ki Cyberpunk 2077 üzerinde çalışıyorlar- de yer alıyor. The Last of Us Part 2 hakkında daha fazla bilgi için biraz daha beklememiz gerekiyor gibi gözükse de ilerleyen zamanlarda nelerle karşılacağız kim bilir... Yeni bir bilgi elimize geçene kadar 12 dakikalık oyun içi videosu ile şimdilik bilgilerimizi tazeleyebiliriz.

Kaynak : https://www.ign.com/articles/2018/12/04/the-last-of-us-part-2-will-not-appear-at-the-game-awards-2018

 8 4 2 0 0