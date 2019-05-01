The Last Of Us Part II, E3'ten Önce Çıkacak İddiası

Video oyun endüstrisini ilgilendiren sıcak bir gelişmeye göre The Last Of Us Part II, E3'ten önce piyasaya sürülebilir.

Oyunun kreatif direktörü Neil Druckmann, Instagram'da oyunun ana karakterleri için hareket yakalama çekimlerinin tamamlandığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ancak çıkış tarih hala kesinleşmiş değil. Bunun yanı sıra Aokiji adında bir endüstri uzmanına göre oyuncuların E3'ten önce bir güncellemeyle karşılaşmaları mümkün.

Daha önce Sony'nin "State of Play" etkinliğini sızdıran Aokiji'ye göre gelecek ay içinde bir güncelleme görebilmemiz mümkün. Bu da önümüzdeki yıl çıkması beklenen oyunu 2019 içinde görebileceğimiz anlamına geliyor.

Naughty Dog ve Sony tarafından bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yine de Aokiji'nin haklı çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki ay görebileceğiz.