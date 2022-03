The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Çıkışı Ertelendi

Sevilen oyun serisi The Legend of Zelda'nın merakla beklenen devam oyunundan kötü haber geldi. Nintendo tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımla oyunun çıkış tarihinin ertelendiği duyuruldu.

Nintendo tarafından 2017 yılında geliştirilen ve oyuncuları Hyrule topraklarında eşsiz bir maceraya çıkartan The Legend of Zelda: Breath of the Wild serinin 19. Oyunu olmuş ve çokça sevilmişti. Bu yıl içerisinde çıkması beklenen ve büyük bir merak uyandıran biri de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2’ydi.

Oyunun hayranlarını üzecek haber ise bugün Nintendo tarafından açıklandı. Serinin yeni oyunu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ile ilgili bugün Nintendo’nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla oyunun bu yıl içerisinde çıkmasının planlanmadığı açıklandı.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, 2023 yılında çıkabilir

Nintendo tarafından yapılan paylaşımla, oyunun bu yıl içerisinde çıkmasını bekleyen pek çok hayranı büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Serinin yapımcısının videoda “Daha önce bu oyun için 2022 yılını hedeflediğimizi açıklamıştık. Ancak geliştirme süremizi biraz daha uzatmaya karar verdik. Bu yıl bir sürüm çıkmasını bekleyediğinizi biliyoruz, bunun için özür dileriz” sözlerine yer verdi. En iyi ihtimal olarak oyunun çıkışı için 2023 yılına kadar beklememiz gerekiyor. Ancak oyunun geliştiricilerinden çıkış tarihinin ertelenmesiyle ilgili net bir sebep açıklanmadı.

Bununla birlikte Aonuma, oyunun içindeki dünyanın daha fazla genişletileceği ve gelecek oyun öğeleriyle ilgili de bazı ipuçları vererek daha eğlenceli bir oyun deneyimi sunmak için çalıştıklarını söylüyor. Oyunun çıkış tarihi 2023 yılı bahar ayları olarak gösteriliyor ancak durum böyleyken geliştiricilerin serinin yeni oyunu için beklentiyi çok daha fazla artırdığı da bir gerçek. Umuyoruz ki 2023 yılına kadar beklediğimize değecek bir oyun ortaya koyarlar ve sonunda “Gerçekten beklediğimize değmiş” diyebiliriz.

Nintendo'nun Twitter hesabından yapılan o paylaşım:

(Legend of Zelda serisinin yapımcısı Eiji Aonuma, The Legend of Zelda : Breath of the Wild'ın devam oyununun lansman zamanlaması hakkında bir güncelleme paylaştı. Lütfen bir bak.)