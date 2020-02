Jim Carrey'nin başrolünde olduğu 1994 yapımı The Mask filmi, bir YouTuber tarafından yapılan korku temalı fragmanla yeniden gündeme geldi. Fragmanda The Mask'in yanı sıra, kurnazlık tanrısı Loki de yer alıyor.

Ünlü aktör Jim Carrey, geçtiğimiz hafta sonu Sonic the Hedgehog filmiyle sinemalara geri döndü. Filmin vizyona girmesinin ardından stryder HD adıyla bilinen bir YouTuber, yıldız oyuncunun başrolünde olduğu 1994 yapımı The Mask filminin fragmanını korku teması ile güncelleyerek yeniden paylaştı.

YouTuber, fragmanda orijinal The Mask'ten sahnelerin yanı sıra, Jim Carrey'in oynadığı Kidding dizisinden ve Thor: The Dark World filminden sahneler kullandı. Maskenin denizin dibinden çıktığı ve Stanley Ipkiss'in onu bulduğu sahneler korku teması eklenerek yeniden düzenlendi. The Mask filmindeki psikolog sahnesinde, maskenin kurnazlık tanrısı Loki'yi temsil ettiği söyleniyor ve ardından Loki'nin görüntülerine yer veriliyor.

Mike Richardson tarafından yaratılan ve Dark Horse Comics tarafından yayınlanan çizgi roman serisine dayanan The Mask, Cameron Diaz'ın ilk filmiydi ve görsel efektleri ile Akademi Ödülü'ne aday gösterilmişti. 23 milyon dolarlık bir bütçeyle üretilen film, dünya çapında 350 milyon doların üzerinde hasılat yaptı. Bu hasılat, günümüze oranlandığında yaklaşık 610 milyon dolar değerinde ve Ant-Man and the Wasp, Logan ve The Martian gibi filmlerin gelirleriyle eşdeğer.

İlk film, ardından bir animasyon dizisini getirecek kadar kadar popülerdi ancak yıllar sonra vizyona giren ve ilk filmdeki aktörlerin yer almadığı Son of the Mask bekleneni veremedi. Geçen yıl bir röportajda konuşan Mike Richardson, serinin yeniden başlatıldığını ve bu kez kadın bir Maske görmek için istekli olduğunu söyledi.

The Mask'in korku temalı fragmanı: