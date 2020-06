The Simpsons’taki Komik Oyunu Artık Siz de Oynayabilirsiniz

Dünyaca ünlü ve bir o kadar da eski çizgi film The Simpsons, birçok komik sahneyi hafızalarımıza kazıdı. Bunlardan biri olan Lee Carvallo’s Putting Challenge oyunu, biri tarafından gerçek hayata geçirilmiş ve herkes tarafından oynanabilen bir hale getirilmiş.

1990’lardan bu yana espri kalitesi ile insanları ekran başına kilitleyen The Simpsons’ın, bir bölümünde gerçekleşen komik olay gerçek hayata geçirilerek The Simpsons, tekrar akıllarımıza getirilmiş olabilir. Sezon sayısı ilerledikçe çizgi dizinin komik bölümlerinin azaldığını söyleyen fanlar, çizgi filmin çıktığı ilk yıllarda adeta kahkaha tufanı olduğunu ekliyorlar.

Şimdiye kadar hafızalara kazınan yüzlerce The Simpsons sahneleri ve esprilerinden sadece biri olan Lee Carvallo’s Putting Challenge, dizide geçen inanılmaz gıcık ve kimsenin oynamak istemeyeceği türden bir video oyunuydu. Fakat birisi, oyunu gerçek hayata uyarladı ve oyunun gerçekten oynanabilir versiyonunu yaptı.

Lee Carvallo’s Putting Challenge’ı artık siz de oynayabilirsiniz.

Oyun kendini ilk defa 7. sezondaki 'Marge Be Not Proud' bölümünde ortaya çıkardı. Her şey Bart’ın, yılbaşında Mortal Kombat benzeri bir video oyunu olan Bonestorm’un kopyasını istemesiyle başladı. Ailesinden oyunu isteyemeyeceği gibi oyunun tüm kopyaları da tükenmiş haldeydi. Fakat her yerde, Bonestorm yerine binlerce Lee Carvallo’s Putting Challenge oyununun kopyası vardı.

Oyunda hayali bir golf karakterini canlandırıyorsunuz. Lee Carvallo adındaki bu adam, oyun içerisinde sadece bir golf topuna vurmakla mükellef ama onu da asla beceremiyor. Oyunun biraz aptalca olduğunu söyleyebiliriz fakat bir o kadar komik ve eğlenceli olduğunu ekleyelim.

Son derece ilginç olan bu oyunu denemek için bağlantıya tıklayarak oyunun sayfasına ulaşabilirsiniz. Ancak başlıkta da söylediğimiz üzere beklentilerinizi hiç yüksek tutmamanızda fayda var.