Dünyanın en ünlü çizgi dizilerinden The Simpsons, geleceğe yönelik tahminleri her zaman ilgi odağı olmuştur. Donald Trump’ın ABD Başkanı seçileceğini 16 yıl önceden bilen kült animasyonun, bu kez de tüm gezegeni kasıp kavuran yeni tip corona virüsü salgınını 1993’te öngördüğü iddia edildi.

Yayın hayatına 1989 yılında başlayan The Simpsons, toplam 673 bölümden oluşan 31 sezonu ile dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi ünvanına sahip. Matt Groening tarafından yaratılan efsanevi animasyon serisi, geleceğe yönelik kehanetleri ile de sık sık gündeme geliyor. Öyle ki, The Simpsons’ın şu ana kadarki öngörülerinden birkaç sezonluk yeni bir dizi daha çıkabilir.

Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesi, Disney’in FOX’u satın alması ve Game of Thrones’un hayal kırıklığı yaratan finali gibi daha pek çok şey, gerçek hayatta vuku bulmadan evvel The Simpsons’a konu oldu. Efsane dizinin bu kez de, tüm dünyayı pençesi altına alan corona virüsü (COVID-19) pandemisini önceden tahmin ettiği iddia edildi.

Amerikalı televizyon yazarı Mike Reiss, hafta sonu kişisel Twitter hesabından, The Simpsons’ın Çin’den dünyaya yayılan COVID-19 salgınını 1993 yılında yayınlanan “Marge in Chains” adlı bölümünde öngördüğüne işaret eden bir video paylaştı.

Dördüncü sezonunun 21. bölümü olan Marge in Chains, Springfield şehrinde ortaya çıkan gizemli bir virüs salgınını konu alıyor. Buraya kadar her şey normal ancak söz konusu bölümün, sosyal medyada ve hatta Türkiye’deki çeşitli haber kanallarında montajlanarak paylaşılması büyük bir yanılsamaya neden oldu.

İnternetteki hangi bilginin doğru hangisinin yanlış olduğunu açık kaynaklara dayandırarak analiz eden doğrulama platformu Teyit, The Simpsons’ın Çin’de ortaya çıkan COVID-19 pandemisini önceden bildiği yönündeki iddiaları araştırdı ve gerçeğin aslında iddia edildiği gibi olmadığını ortaya çıkardı. Buna göre, dizide ‘Osaka flu’ olarak adlandırılan salgın, bölümdeki bazı yerlerde ‘Corona virus’ şeklinde değiştirildi.

The Simpsons'ın Marge in Chains adlı bölümdeki salgın sahnesi

Ayrıca salgının merkezi olarak, Çin gösterildi. Halbuki, dizide virüs taşıyan kargo Çin’den değil Japonya’dan geliyordu. Buradan ulaşabileceğiniz Teyit analizinde, portakal sıkma makinası paketlenirken çalışanlardan biri grip olduğunu ifade ediyor ve çalışma arkadaşına “Lütfen müdüre grip olduğumu söyleme” dedikten sonra hapşırıyor. Kutuya giren virüsler Springfield’a kadar ulaşmayı başarıyor ve şehirde büyük bir salgına sebebiyet veriyor.

Fakat sosyal medyada iddia edildiği gibi, virüsten kimse ölmüyor. Ayrıca bölümün ana odak noktası da salgın değil. Teyit ayrıca Marge in Chains isimli bölümün yayınlandığı Mayıs 1993 tarihinde ABD’nin Utah, Colorado, Arizona ve New Mexico eyaletleri etkileyen ‘Four Corner Virus” adlı hantavirus salgını yaşandığını belirtiyor. Kısacası ‘kehanet’ olarak lanse edilen bölüm, büyük ihtimalle o dönem yaşanan bir olaydan esinlenmiş. Dolayısıyla söz konusu bölüm ile bugünlerde yaşadığımız olaylar arasında bir bağ kurmak, pek mümkün değil.