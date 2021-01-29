The Sims’i Nasıl Oynadığınız, Psikopatlığınızı Gösterebilir

Kanadalı araştırmacılar, The Sims oynarken karakterlere zorba davranışlar sergileyen insanlar üzerinde bir araştırma yaptı. 205 katılımcıdan oluşan bu deneyde, Sim'lerine saldırgan davranışlarda bulunduran kişilerin gerçek hayatta da psikopat olabileceği ortaya çıktı.

Milyonlarca kişi, dünyanın en iyi simülasyon oyunlarından The Sims serisini kısa bir süreliğine de olsa deneyimlemiştir. Karakterlere istediğiniz her şeyi yaptırabileceğiniz bu oyunda, işler bazen çığrından çıkabiliyor ve normal hayatta asla yapamayacağınız şeyleri bu karakterlere yaptırmaya başlayabiliyorsunuz.

Bu davranışların arasında, birçoğunuzun hatırlayacağı üzere ocaktan yangın çıkartmak ve karakterin etrafını duvarla örüp Sim'inizin ölmesini beklemek gibi eylemler bulunuyor. Kanada'daki Lakehead Üniversitesi'nde bulunan araştırmacılar, oyunda gösterilen bu tarz davranışların psikolojik alt yapısını incelemek için yeni bir inceleme yaptı ve sonuçlar gerçekten de ilgi çekici.

Agresif insanlar, kendileri gibi olmayan insanları zayıf olarak görüyor

Araştırmacılar, The Sims oynarken psikopat sayılabilecek davranışlar gösteren insanları tespit edebilmek için yaklaşık 200 kişi üzerinde bir deney başlattı. Psikopat davranışlar, manipülatif, aldatma, empati eksikliği, sorumsuzluk, antisosyal ve saldırgan davranışlar olmak üzere 5 kategoriye ayrıldı.

Toplamda 205 kişiden oluşan katılımcılardan kendilerine özgü bir Sim yaratılması istendi ve tüm karakterler aynı eve yerleştirildi. Sim'lerin birbiriyle olan etkileşimlerini inceleyen araştırmacılar, diğer karakterlere karşı saldırgan davranışlarda bulunan insanların gerçek hayatta da psikopatça davrandığını gözlemledi.

Oyuna araştırmacıların tasarladığı bir aile de dahil edildi. Ailede bulunan tüm karakterlerin fiziksel görünüşleri birbiriyle aynıydı ve bu karakterlerin amacı, psikopat davranışlar sergileyen insanların manipüle edilebilir Sim'lerle nasıl etkileşime girdiğine bakmaktı.

Psikopat olarak nitelendirilen bu oyuncular, oyuna sadece eğlence amaçlı gelip şiddet yanlısı olmayan insanlara karşı daha sinirli ve agresif davranmaya başladı. Araştırmacıların söylediğine göre psikopat insanlar, karşı taraftan kendileri gibi saldırgan tarzda bir davranış görmediği zaman bunu bir zayıflık belirtisi olarak görüyor ve bu onları daha da kışkırtıyor.

Saldırgan tavırlar sergileyen karakterler, tıpkı gerçek hayatta da olabileceği gibi toplumdan dışlandı ve diğer karakterler tarafından daha az arkadaş canlısı, sempatik ve eğlenceli olarak nitelendirildi.

"Aynı davranışları sergileyen herkes psikopat olarak nitelendirilmemeli"

Tüm bu araştırmaların sonucunda, yazımızın başında da bahsettiğimizi gibi Sim'lerine işkenceler çektiren oyuncuların aklına acaba ben de bir psikopat olabilir miyim sorusu geliyor. Ancak araştırmanın başyazarı Beth Visser, bu konuda endişenilmemesi gerektiğini, gerçek hayatta da psikopat davranışlar sergileyen insanların oyunda bu tarz hareketlere sadece biraz daha fazla meyilli olduğunu söylüyor. Visser, açıklamasına şu sözlerle devam ediyor; "Sim’lerine korkunç şeyler yaptıran ve bunu sadece çocukça bir oyun olarak gören milyonlarca normal insan bulunuyor.”