Amazon Studios'un yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Chris Pratt ve Yvonne Strahovski gibi başarılı isimlerin yer aldığı The Tomorrow War'un fragmanı yayınlandı. Bilim kurgu ve aksiyon temalı film, 2 Temmuz 2021'de Amazon Prime Video'da yayınlanacak.

Chris Pratt'in başrolünde yer alacağı bilim kurgu ve aksiyon temalı The Tomorrow War adlı filmin fragmanı yayınlandı. İlk başta yapımcılığını Paramount Pictures'ın üstlendiği filmi, daha sonrasında Amazon Studios satın almıştı ve film, sadece Prime Video'da yayınlanacak.

Yaklaşık 200 milyon dolar karşılığında hakları satılan filmin yönetmen koltuğunda Nightwing, Lego Batman Movie gibi yapımların arkasındaki isim Chris McKay otururken, senaristliği de Zach Dean üstlenmiş durumda. Filmin oyuncu kadrosunda ise Chris Pratt dışında Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Edwin Hodge ve Sam Richardson yer alıyor.

Film, 2051 yılında dünyayı uyarmaya gelen zaman yolcularını konu alıyor

The Tomorrow War, uzaylıların dünyayı istila ettiği ve zamanda yolculuk yapan bir grubun dünyayı kurtarma çabalarını anlatacak. Bütün dünyayı gelecekte yaşanan bir savaş hakkında uyarmak isteyen bir grup, 2051 yılına dönüp tüm dünyayı şoke ederek, 30 yıl sonra kaybedecekleri bir savaş hakkında insanları uyarmaya çalışacak.

Çocuklarıyla birlikte mutlu bir babayken istemeden de kendini savaşın içinde bulan Chris Pratt'in başrolde oynayacağı bu film, 2 Temmuz 2021'de Amazon Prime Video'da yayınlanacak. Türkiye'de bulunan film severler, 7,90 TL karşılığında Amazon Prime'a üye olarak The Tomorrow War'u seyredebilecekler.