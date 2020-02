The Walking Dead Hakkında 13 Şaşırtıcı Bilgi

Son yıllarda hayranlarını bezdirse de 10. yaşına giren unutulmaz dizi The Walking Dead hâlâ popülerliğini koruyor. Şu anda 10. sezonuyla yayında olan dizide, sıkı hayranların bile izlerken fark etmekte zorlanacakları detayları derledik.

The Walking Dead, bundan 10 yıl önce yayınlanan 1. sezonu ile herkesi ekran başına kilitlemeyi ve milyonlarca hayran edinmeyi başarmıştı. The Walking Dead, son derece klişeleşmiş konu olan zombi felaketini, insanların ve toplumun gözünden anlatmaya devam ediyordu. Yedinci sezondan itibaren ağır eleştiriler alsa da hem ana dizi hem de başka hikayeleri aktaran iki farklı spin-off dizisi çekilmeye devam ediyor.

İçeriğimize başlamadan önce The Walking Dead hayranlarına çok güzel bir haberimiz var. Dizinin aniden ortadan kaybolan ana karakterlerinden Maggie (Lauren Cohan), The Walking Dead 11. sezon için geri dönüyor. İlk şaşırtıcı bilgiyi de verdiğimize göre gelin 10 sezonluk serüvende dizi ekibi ve oyuncular neler yaşamış beraber bakalım.

1. Dizide her karakter için bütün ekip toplu bir akşam yemeği veriyor:

The Walking Dead’i diğer popüler dizilerden ayıran en önemli şeylerden biri de ana karakterlerin hiç acımadan sürekli ölmesi. Zombi uğruna ne isimler geldi geçti diziden... Kimi oyuncular kısa süreli kaldı dizide, kimileri de çok uzun süre rol aldı. Sonradan öğrenildi ki, diziden ayrılan tüm ana karakterler için ekip son bir kez bir araya gelerek akşam yemeği yiyorlarmış. Artık neyi kutluyorlarsa bilemiyoruz.

Karaktere adapte olmak için iç çamaşırını bile değiştirmeyen Andrew Lincoln:

Dizide karakterlerimiz hayatta kalmak için sürekli sağlık, gıda ve farklı araçlar arıyorlar. Yani bir bakıma giyim, The Walking Dead karakterleri için en son düşünülecek şey. Bu yüzden baş karakterimiz Rick de uzun süre aynı ceketi giydi. Ancak söylenenlere göre Rick sadece ceketi değil iç çamaşırını da hiç değiştirmedi. The Walking Dead 1. sezon ilk bölümünde gördüğümüz mavi iç çamaşırıyla oyuncu 9 sezonu devirmiş durumda.

Tek görevi zombi canlandırmak olan figüranlar için 'Nasıl zombi olunur?' eğitimi:

Dizideki zombilerin ne kadar gerçekçi olduğu tartışılmaz. En uzaktaki zombiden en yakındakine kadar her sahnede ürkütücü ve korkunç olmayı başarıyorlar. Aslında bunun sırrı zombi okulunda yatıyor. Diziye zombi olarak katılan tüm oyuncular, rol almadan önce mutlaka zombi okulunda eğitim görmek zorundalar. Ardından korku makyajları konusunda bir efsane olan Greg Nicotero’nun sınavından da başarıyla geçmeleri gerekiyor.

Dizinin logosu ve introsu her geçen sezon eskiyor:

The Walking Dead 1. sezondan beri takip edenlerin bile belki farkına varamadığı bir detay. Dizide her geçen sezon başlangıç introsu ve dizinin logosu daha da yıpranmış ve eskimiş olarak karşımıza çıkıyor. The Walking Dead 9. sezon logosu yeşillik içeriyor. Bu hikayedeki değişikliği, yeniden başlangıcı ve doğanın geri dönüşünü işaret ediyor. Bu tarz ince detaylar diziyi daha da çekici hale getiriyor.

Zombilerin nefeslerini silmek için bile özel efekt kullanılıyor:

Dizinin çekimleri her zaman sıcak havalarda yapılmıyor. Soğuk havalarda dış çekimlerin sayısı da bir hayli fazla. Bu çekimlerde doğal olarak zombiyi canlandıran oyuncuların ağızlarından nefes dumanları çıkıyor. Zombiler ölü ve tamamen buz gibi oldukları için böyle bir şeyin olması dizinin doğasına ters. Bu nedenle bunun önüne geçmek için tek tek bilgisayar ortamında nefes dumanları siliniyor.

Dizide zombiler tarafından ısırılamayan Norman Reedus'un bir hayranı tarafından ısırılması:

Rick git sorun olmadı ama Reedus'un karakteri Daryl gitse sorun olacak gibi görünüyor. Dizide birçok kez zombilerin saldırısına uğrayan Norman Reedus, bunun gerçek hayatta da başına geleceğine inanamazdı. Bir Comic-con kapsamında düzenlenen hayran buluşması sırasında, hayranı tarafından göğsünden ısırılmıştı. Reedus hayranından şikayetçi olmadı ama ısıran kişi, ömür boyu dizinin hayran toplantılarından uzaklaştırıldı.

The Walking Dead ve Breaking Bad aynı evrende geçiyor (mu?):

AMC tarafından kısmen onaylanmış da olsa iki dizinin aynı evrende geçtiği biliniyor. Bunu düşündüren temel sebep ise The Walking Dead karakterlerinden Merle’ün, Breaking Bad dizideki bir yasaklı madde olan mavi methanfetamine sahip olması. Breaking Bad’de de bu yasaklı maddeyi kullanan kişiler adeta bir zombiye dönüşüyordu. Ancak tüm insanlığı bir zombiye çevirenin mavi meth olması çok uzak bir ihtimal. Zaten yakın zamanda Walking Dead yapımcıları zombi felaketinin sebebini açıkladılar: Uzaylılar.

Dizi boyunca aslında hiç "zombi" kelimesi kullanılmıyor:

Hiç dikkat ettiniz mi? Dizide ölüler için hiçbir zaman zombi ifadesi kullanılmadı. Bunun yerine yürüyenler, ölüler, deri yiyiciler gibi ifadeler kullanılıyor. Aslında çizgi romanda birkaç kez zombi ifadesi geçiyor. Buna rağmen The Walking Dead, bu gerçeklikten kaçarak onları çok daha farklı isimlerle çağırıyor. Konusu tamamen zombi olan bir dizide hiç zombi kelimesi geçmemesi de bir garip doğrusu.

Dizi setini gerçek bir SWAT ekibinin basması:

Bu garip olay dizinin 1. sezonunda gerçekleşti. Çekim sırasında Merle karakteri bir binanın çatısından ateş ediyordu. Bu silah seslerini gerçek bir çatışma zanneden çevre sakinleri hemen polise haber verdi. Bunun üzerine dizi setine bir SWAT ekibi baskına geldi. Neyse ki gerçek kısa sürede anlaşıldı.

Zombileri oynayan oyuncular, diğer oyunculardan ayrı yerde yemek yiyorlar:

Aslında buna şaşırmamak gerek. Kim önünde bağırsakları akan, yüzü birbirine girmiş korkunç makyajlı insanlarla yemek yiyebilir ki? Kimileri de bunun zombileri insanlardan ayırarak havayı bozmamak için yapıldığını söylüyor. Sebebi ne olursa olsun kesinlikle doğru alınmış bir karar.

Rick’in oğlu Carl'ın dublörü, uzun bir süre boyunca 30 yaşında bir kadındı:

Duyunca şaşıracağınız en garip bilgilerden biri bu olabilir. Chandler Riggs'in canlandırdığı Carl karakteri için zorlu sahnelerde kendisi yerine oynayan dublörü tam 30 yaşında ve aynı zamanda bir kadın. Hatta yukarıdaki fotoğraf bir dönem sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Böyle bir şey kimin aklına gelebilirdi ki?

Zombiler, dizideki saldırı sahnelerinde aslında jambon yiyor:

Bu konu hâlâ birçok kişi tarafından tartışılıyor. 10 sezondur sağda solda insan yiyen bu zombi oyuncuları aslında ne yiyor? Aslında oyuncular ilk başta midelerine inmesi daha kolay olsun diye barbekü soslu jambon yiyorlarmış. Ancak sostaki sirke makyajlarını bozduğu için şu an sadece sahte kanlı jambon yiyorlar.

Dizinin ilk bölümünde bölümde Rick’in vurduğu küçük kız 8. sezonda geri gelmişti:

The Walking Dead Rick için kötü başlamıştı ve daha ilk bölümde, elinde Summer isimli bir ayı tutan zombiye dönüşmüş küçük kızı vurmuştu. Aynı kız The Walking Dead 8. sezon ilk bölümde geri geldi. Hatta bu küçük kızı vurması Rick’in vahşileşme sürecinin başlangıcı olarak görülüyor. Çünkü bunu yaparken gerçekten çok zorlanmıştı. Bu süreçten uzun zaman sonra geri dönen küçük zombi, Rick ile yine bir cadde üzerinde karşılaştı.

Dizi hakkında derlediğimiz en şaşırtıcı bilgiler bu şekilde. The Walking Dead IMDb puanına göre artık klasikler arasına girmiş bir dizi. Ancak son dönemde reyting konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. The Walking Dead Negan karakteri dahil olduktan sonra reytinglerin düşüşe geçtiği söyleniyor. Belki de yeni sezonda Maggie’nin geri dönmesinden sonra yeniden eski günlerine geri dönebilir.