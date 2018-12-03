The Walking Dead'in Negan'ından Tekken 7 Videosu Geldi

The Walking Dead evreninin kötü karakterlerinden Negan'ın Tekken 7'de nasıl görüneceği ve oynanışı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Tekken 7'nin 2. sezonunda The Walking Dead karakteri Negan'ın yer alacağını sizlerle paylaşmıştık. Bugün yayınlanan resmi fragmanla, beyzbol sopalı kötü adam Negan'a dair oynanış videosu karşımıza çıktı.

Yarından itibaren Marduk ve Armor King oyuna eklenecek. Ancak 2. sezonda oyuna dahil olacağı kesinleşen Negan ile ilgili bir çıkış tarihi paylaşılmadı. DLC ile gelecek olan karaktere sahip olmak için Season 2 Pass almanız yeterli olacak. Bunun dışında DLC'nin çıkışını beklemeniz gerekiyor.

İşte Tekken 7'ye gelecek olan tüm yeni karakterler:

Daha önce oyunun yapımcısı Katsuhiro Harada tarafından oyun için çok güçsüz olduğu söylenen ve oyuna eklenmeyeceği belirtilen Negan böylece oynanış videosu ile oyuna ne kadar uygun bir karakter olduğunu gösterdi. Özellikle Heihachi'nin kafasına beyzbol sopasını indirdiği anlar görmeye değer.