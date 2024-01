The Walking Dead evreninde geçen The Ones Who Live'den fragman yayımlandı. Yakında gelecek dizi, sevilen Rick ve Michonne karakterlerini geri getiriyor.

2010 yılında yayımlanmaya başlayan zombi temalı dizi The Walking Dead, dünya çapında başarı yakalayan bir diziydi. Yapım, 11 sezonun ardından 2022 yılında hayranlarına veda etmişti. Ancak aynı evrende geçen yapımlar çıkmaya devam ediyordu.

The Walking Dead’in spin-off’ları arasında en çok beklenenlerden biri de The Ones Who Live’di. Çok sevilen karakterleri geri getirecek yapımdan bugün ilk fragman geldi.

The Walking Dead: The Ones Who Live fragmanı

The Walking Dead: The Ones Who Live konusu

Tıpkı orijinal dizi gibi AMC imzalı olacak The Ones Who Live, orijinal diziden tanıdığımız Rick ve Michonne karakterlerini geri döndürecek ve bu ikilinin yaşadıklarını konu edinecek. Fragmandan yine aksiyon dolu olacak dizide bizi nelerin beklediği konusunda fikir edinebiliyoruz.

The Walking Dead’in yıllar boyunca baş karakteri Rick’e hayat veren Andrew Lincoln, 2018’de çıkan 9. sezonda veda etmişti. Öte yandan Danai Gurira’nın canlandırdığı Michonne ise 10. sezonda ayrılmıştı. İkili son olarak 2022’deki finalde kısaca görünmüşlerdi.

The Walking Dead: The Ones Who Live kadrosu

Dizinin kadrosunda Andrew Lincoln, Danai Gurira, Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt, Terry O’Quinn gibi isimler var.

The Walking Dead: The Ones Who Live çıkış tarihi

6 bölümden oluşacak The Ones Who Live dizisi, 25 Şubat 2024’te çıkış yapacak.