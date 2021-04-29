THODEX CEO'sunun Kardeşlerinin İfadeleri Ortaya Çıktı

Kripto para borsası THODEX'in firari durumdaki sahibi Fatih Faruk Özer, yaklaşık 400 bin kişiyi dolandırmaktan dolayı kırmızı bültenle aranıyor. CEO, Fatih Faruk Özer'in kız kardeşi Serap Özer ve abisi Gökhan Özer'in ifadelerine ulaşıldığı ortaya çıktı.

THODEX adlı kripto para borsasının kapatılması ve sahibinin yurt dışına çıkmasından sonra büyük çapta bir operasyon düzenlendi. Özer'in kardeşleri Serap Özer ve Gökhan Özer de operasyon kapsamında tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Kardeşlerin verdiği ifadeler de ortaya çıktı.

Özer Kardeşler, firari Faruk Fatih Özer'in işlerinin kötü gittiğini, şirketini devretme planları olduğunu veya şirkete bir ortak alma yoluna gitmek istediğini belirtti. Ayrıca Fatih Faruk Özer'in 18 Nisan'da şirketin tüm belgelerini istediği de ifade edildi.

Tek yönetici kardeşiymiş:

Serap Özer, verdiği ifadede kendisinin şirkette yaklaşık olarak 3 yıldır ofis işlerini yürüttüğünü ifade ederken, muhasebe işlerine ise farklı bir firmanın baktığını söyledi. Kendisinin ise yalnızca aracı olduğunu dile getirdi.

Serap Özer ifadesinde ayrıca Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinde şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dokümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini de açıkladı. Kız kardeş Özer'e göre Faruk Fatih Özer, bu belgeleri de yanında götürdü.

Kardeşinin yurt dışına gideceğini söylemediğini, şirketteki işlerin kötüye gittiğini söyleyen kardeşinin yurt dışında ortak aradığı için birkaç yabancı bankayla görüştüğünü de ifadesinde belirtti.

Abisi şirketle bağı olmadığını savundu:

THODEX sahibinin abisi Gökhan Özer ise verdiği ifadede kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketinin olduğunu ve THODEX ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını savundu. Abi Özer'in ifadesine göre kardeşi kendisinden hesap açmasını istedi ve sonrasında da bu açılan hesapları kullandı. Gökhan Özer bu hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Kardeşinin şirket üzerindeki tek yetkili olduğunu belirten Gökhan Özer de tıpkı kız kardeşi gibi son dönemde şirketteki işlerin yolunda gitmediğini, Faruk Fatih Özer'in şirketi tamamen devretmeye ya da ortak bulmaya karar verdiğini anlattığını ifade etti. Kardeşinin yurt dışına gideceğine dair bilgisi olmadığını söyleyen Özer, hakkındaki suçlamaları da kabul etmediğini belirtti.