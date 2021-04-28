Süleyman Soylu, THODEX Vurgununun Miktarını Açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu bir programda son günlerin gündem maddesi olan THODEX vurgunuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, 2 milyar dolar gibi bir vurgunun söz konusu olmadığını, bulgularının 108 milyon dolar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son günlerdeki gündem maddelerinin başında kripto para borsası THODEX ile yapılan vurgun geliyor. Vurgunun başındaki isim olan THODEX CEO'su Faruk Fatih Özer'in yakalanması için yapılan çalışmalara hız kesmeden devam edilirken bir yandan da dolandırıcılık olayından yapılan vurgunun tam miktarı öğrenilmeye çalışılıyor.

Bu konuda ilk etapta 2 milyar dolar gibi uçuk bir meblağ ortaya atılsa da sonrasında bu sayı 150 milyon dolara kadar gerilemişti. Şimdiyse İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu bir programda olayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil"

THODEX vurgunuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildiren Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz hemen Interpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor, soruşturma yürütüyor.

Biz üniversite 4'teyken 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. 93'e kadar yaptım ve bıraktım. Para piyasalarıyla ilgili bir bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenler niçin buna itiraz etmedi diye baktık. Özellikle ben bilirkişilerin çağrılmasını istedim. Acaba bu rakamları büyütüp sansasyonel bir olay mı yaratmaya çalıştılar diye.

Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil.

"'Siz suçlu olabilirsiniz fotoğraf çektirmeyelim' mi diyeyim?"

THODEX CEO'suyla makam odasında çekilen fotoğrafların sosyal medyada gündem olması hakkında da konuşan Soylu, şöyle dedi:

Buraya Eryaman'dan geldim, iftara gittim. İnsanlar sokakta benimle fotoğraf çektirdi. Ne diyeyim? "Siz suçlu olabilirsiniz fotoğraf çektirmeyelim" mi diyeyim? Benim bugün 22 randevum vardı, işimi yaptım. Biz koruma kulelerini içinde yaşayan birileri değiliz. İnsanlar bizim makamımıza geldiğinde fotoğraf çektirmek isteyebilir. Sokağa çıktığım zamanda insanlarla fotoğraf çektiririm. Kimseden çekinmem, potansiyel olarak herkesi suçlu görmüyorsam fotoğraf çektiririm. Adamın bir kusuru varsa yarın öbür gün hakkında işlem yapılabilecektir. Herkesin elinde telefonlu fotoğraf makinesi olduğu bir çağda, soğuk savaş döneminin suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak halimiz falan da yok. Bunu da hiç önemsemem yani."