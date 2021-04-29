CNN Türk İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk, THODEX borsasının kaçak kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili edindiği yeni bilgileri paylaştı. Öztürk'e göre yatırımcısının parasına çökerek kaçan Özer, bu kaçış sürecini yaklaşık 1 ay öncesinden planlamış.

Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam eden THODEX isimli kripto para borsasının kurucusu ve CEO'su olan Faruk Fatih Özer ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CNN Türk İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Özer'in Türkiye'den kaçmadan önce bununla ilgili bir plan yaptığını söyledi. Hatta bu planlama, kaçış günü olan 20 Nisan'dan neredeyse 1 ay önce gerçekleşmiş.

Fulya Öztürk'ün emniyet güçleri kaynaklarından edindiği bilgilere göre THODEX CEO'su, mart ayında gizemli bir çifti Türkiye'de ağırlıyor. Kim oldukları açıklanmayan bu çift, Arnavutluk'tan Türkiye'ye geldiğinde Özer ile toplantılar yapıyor. İşte bu görüşmelerin kaçış planlaması ile ilgili düşünülürken, toplantılar kapsamında neler konuşulduğu ve ne gibi kararlar alındığı elbette bilinmiyor.

Arnavutluk'tan da kaçmış olabilir

Fulya Öztürk, Özer'in Arnavutluk'ta kaldığı eve baskın düzenlendiğini ancak kripto para vurguncusunun bu evde yakalanamadığını ifade ediyor. Ancak çalışmaların devam ettiği bilgisini aldığını söyleyen Öztürk, THODEX CEO'sunun Arnavutluk'tan kaçmış olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiğini, bu bağlamda Arnavutluk'a ek olarak Kosova ve Kuzey Makedonya'da da iz sürme çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor.

Kaçak durumunda olan THODEX CEO'sunun yakalanıp yakalanmayacağı ve mağdur vatandaşlara ne olacağı tam olarak bilinmiyor. Ancak dün akşam, bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda THODEX vurgununda yaşanan maddi zararın bahsedildiği gibi 2 milyar dolar değil, 108 milyon dolar olduğunu duyurdu. Tahmin edilen ile açıklanan arasında devasa fark olsa da vurgun yapılan paranın miktarı, hala çok çok yüksek.