TikTok'un, hâlihazırda 10 dakika olan video sürelerini artırmayı planladığı ortaya çıktı. Şirket, YouTube ile yarışmak için süreyi yarım saate çıkaracak.

Kısa video formatıyla sosyal medyada âdeta bir devrim yaratan TikTok, son zamanlarda bu formattan biraz uzaklaşarak daha uzun videolara yönelmeye başlamıştı. 2022’de getirilen bir özellik, videoların süresini 10 dakikaya kadar uzatmıştı. Öte yandan Mart 2023'te çıkan bir özellik ise ücret ödeyerek izlenebilen 20 dakikalık videolara izin vermişti.

Şimdi ise şirketin videoları daha da uzatacağı ortaya çıktı. Yenilik, sosyal medya platformları hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan Matt Navarra tarafından fark edildi.

TikTok, video sürelerini 30 dakikaya çıkararak YouTube’a rakip olmaya çalışacak

Navarra’nın paylaştığı ekran görüntüsüne baktığımızda videoların sürelerinin 30 dakikaya, yani yarım saate çıkabileceğini görüyoruz. Bu da şu anki limit olan 10 dakikanın üç katı demek. Yani kısa video formatına ek olarak direkt YouTube benzeri bir platforma dönüştüğünü görmeye başlayabiliriz. Test edilen özelliğin ne zaman çıkış yapacağı belli değil.

TikTok, ilk çıkış yaptığında 15 saniyelik videolarıyla popüler olmayı başarmıştı. Bu süre önce 1 dakikaya, sonra 3 dakikaya, son olarak da 10 dakikaya çıkmıştı. 20 dakikalık videoları buna dahil etmiyoruz çünkü bu özellik seçili içerik üreticilerine özel ve videoların para ödenerek izlenmesine izin veriyor.

TikTok’a bir dizi bölümü kadar video eklemeyi sağlayacak bu özellik, aslında şirketin gözünü YouTube’a diktiğinin bir göstergesi. Böylece hem kısa video formatında çok popülerken hem de YouTube’la yarışarak uzun video formatında da zirve için yarışabilir. Başarılı olup olamayacağı ise merak konusu.