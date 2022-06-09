TikTok, belirli kullanım süresinden sonra kullanıcıları uyaracağı yeni özelliğini hizmete sundu. Bu yeni özellik, 10, 20 veya 30 dakikalık periyotlar ile kullanıcıların belirlediği süre dolduğu zaman bildirim gönderecek.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından TikTok, kullanıcı deneyimini etkileyecek yeni özelliğini kullanıma sundu. Platform artık, en büyük rakiplerinden Instagram gibi kullanıcıları belirli bir günlük kullanım süresinden sonra uyarmaya başlayacak. Böylelikle kullanıcılar, günlerinin belirli bir bölümünü TikTok'ta geçirdikten sonra uygulamaya ara verebilecekler.

Aslına bakacak olursak TikTok'un kullanım kısıtlayan bir özelliği mevcut. Bu özellik, uygulamada geçirilen 120 dakikadan sonra şifre girilmesini istiyor. Yeni özellik ise 10 veya 20 dakika gibi kullanım süreleri için hatırlatıcı oluşturuyor. Böylelikle kullanıcılar, TikTok'u günde ne kadar kullandıklarını daha iyi bir şekilde analiz edebilecekler. Bu özellik, 13-17 yaş grubu çocuk kullanıcılar için de kullanılabilir olacak.

TikTok'un yeni özelliği işte böyle görünecek

TikTok tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, hatırlatıcı oluştururken 10, 20 veya 30 dakikalık periyotlar seçebilecekler. Ancak bunlar dışında bir de kullanıcının kendisinin süre sınırı belirleyeceği seçenek olacak. Bu sayede örneğin günlük 3 saatlik kullanımdan sonra uygulamadan bildirim alabileceksiniz.

TikTok, bu özellikle birlikte kullanıcıların uygulamada geçirdiği zamanı daha detaylı bir şekilde göstermeye başladı. Bundan böyle kullanıcılar, günlük kullanım sürelerini gece ve gündüz ayrımı ile birlikte görüntüleyebilecekler. Bu sayede günün hangi bölümünde daha çok TikTok kullanıdığı anlaşılabilmiş olacak.